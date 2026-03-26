Mirabela Grădinaru, după summitul Melaniei Trump: „Am găsit un numitor comun”

„Viitorul nostru sunt copiii, iar implicarea înseamnă dragoste și responsabilitate”, afirmă Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, după participarea la summitul organizat de Melania Trump la Washington.

„Au fost două zile pline: puţine ore dormite; mă întorc optimistă în ţară, în acelaşi timp, recunoscătoare să pot participa la un astfel de eveniment”, a declarat Mirabela Grădinaru, la Antena 3.

Ea a explicat că discuțiile de la summit au pornit de la un punct comun: „Cred că este o problemă globală, ne confruntăm cu foarte multe provocări şi am găsit un numitor, respectiv: cine este viitorul fiecărei ţări? Sau viitorul nostru? Viitorul nostru sunt copiii”.

Mirabela Grădinaru a precizat că a acceptat invitația Melaniei Trump după consultări cu Administrația Prezidențială, subliniind că se sfătuiește cu instituția și cu președintele înainte de orice apariție publică.

„Nu sunt o persoană politică şi îmi dau seama că pot lua decizii care ar putea afecta, şi nu vreau asta”, a declarat ea.

Dialogul de la summit, care a reunit reprezentante din peste 100 de state, s-a concentrat pe accesul copiilor la tehnologie. În acest context, Mirabela Grădinaru a pledat pentru un echilibru între protecție și inovare, respingând ideea unor interdicții radicale.

„Nu putem merge pe modelul francez; trebuie să existe un echilibru”, a spus ea, precizând că orice decizie de acest tip trebuie să vină în urma unor discuții cu specialiștii, societatea și părinții.

Mirabela Grădinaru a dezvăluit că, odată cu nașterea primului copil, „televizorul a fost împachetat şi a rămas împachetat”, iar copiii nu au avut acces la telefoane sau desene animate până la vârsta de 3-4 ani.

Despre interacțiunea cu celelalte Prime Doamne, Grădinaru a vorbit despre o „atmosferă foarte caldă”, descriind participantele drept persoane „reale, autentice”.

Ea a oferit exemplul doamnelor din Africa, care „erau ca nişte surori” și care au încercat să includă toate delegatele în ceea ce a numit „cercul prieteniei sau al familiei”, comparând experiența cu o „psihoterapie de grup”.

Evenimentul „Pregătind viitorul împreună” a reunit la Washington Prime Doamne, experți în educație și reprezentanți ai companiilor de tehnologie, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluții pentru sprijinirea tinerilor în utilizarea sigură a noilor tehnologii și a inteligenței artificiale.