Discursul susținut de Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump la Washington. Prima doamnă a vorbit două minute

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, se află marți și miercuri la Washington D.C., unde participă la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Vizita are loc la invitația Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

Mirabela Grădinaru a luat cuvântul după primele doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia, Ucraina și primul domn al Sloveniei.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump”, așa a început intervenția Mirabelei Grădinaru.

„O inițiativă extrem de valoroasă”

Ea a spus că inițiativa Melaniei Trump este „una extrem de valoroasă, generând impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu (n.red – al educației digitale)”.

„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a mai spus prima doamnă a României.

Apoi, ea i-a prezentat pe cei doi experți care o însoțesc la Washington:

Andrada Morar, vicepreședinte pentru experiența clienților și parteneri globali la UiPath

Robert Berza „directorul executiv al EDGE Institute Romania, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre”

„UiPath este prima companie „unicorn” din România și este o platformă lider de automatizare a proceselor robotizate (RPA), concepută pentru a automatiza sarcinile repetitive și consumatoare de timp prin crearea de roboți software”, a detaliat Mirabela Grădinaru.

„Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, tehnologie și mediul academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze competitivitatea economică și digitală a României prin adoptarea unei abordări adecvate, în special în ceea ce privește educația. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile interesante de astăzi”, a explicat prima doamnă la finalul intervenției.

Discursul Mirabelei Grădinaru a durat aproximativ două minute.

De ce e Mirabela Grădinaru la Washington

Mirabela Grădinaru a fost invitată de prima doamnă a Statelor Unite la prima ediție a unui Summit dedicat educației digitale a copiilor – „Pregătind viitorul împreună”.

Reuniunea organizată de Melania Trump a are loc la Washington D.C..

Alături de Mirabela Grădinaru sunt Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă și Diana Punga.

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a menţionat Administraţia Prezidenţială.