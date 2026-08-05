Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere

Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru a fost publicată miercuri pe site-ul Administrației Prezidențiale, „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru a declarat un salariu încasat de la Automobile-Dacia, în 2025, echivalent cu aproximativ 2.600 de euro net lunar.

Anunțul vine în contextul amendamentului la legea ANI, depus de AUR, care prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către Agenție.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a anunțat președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețelele de socializare.

Cele două documente, declarația de avere și de interese, au fost completate pe 4 august și sunt publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Mirabela Grădinaru ocupă o funcție managerială în cadrul Groupe Renault România.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru deține integral un teren intravilan de 1.152 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov, cumpărat în 2021 prin contract de vânzare-cumpărare.

Mai deține cote parte pentru 7 terenuri – șase în satul Zăpodeni din județul Vaslui și unul chiar în orașul Vaslui, moștenite de la bunici și tată.

De asemenea, deține în cotă parte de 3/16 și 5/16 două case de locuit în Vaslui și Zăpodeni, tot moștenite de la bunici și tată.

Salariul încasat de la de la Automobile Dacia

Tot din declarația de avere, reiese că Mirabela Grădinaru a declarat un salariu de 158.360 de lei încasat de la Automobile-Dacia, corespunzător anului 2025, echivalentul a aproximativ 13.000 de lei lunar.

Partenera de viață a președintelui deține acțiuni în valoare de 4.000 de euro la Renault, prin programul de acționariat dedicat angajaților, și a acordat un împrumut de 116.563 lei Asociației SOS Orașul, a cărei președintă este.

În declarație apar și cei doi copii ai cuplului prezidențial, Aheea și Antim, fiecare având, pe tot anul, câte 3.504 lei alocația de la stat.

Mirabela Grădinaru are două mașini, un Renault Clio din 2016 și un Opel Vectra din 1992.

Datorii la bănci

Mirabela Grădinaru are și două credite de la ING Bank, scadente în 2026, de 1.760 lei și de 50.000 de lei, potrivit declarației de avere.