VIDEO Momentul în care Mirabela Grădinaru plânge într-o emisiune: „Eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a plâns când a fost întrebată în emisiunea „La Cină” de pe Digi24 care au fost cele mai fericite și cele mai dure momente din viața sa.

La întrebarea moderatoarei – „Care a fost cel mai frumos moment din viața dumneavoastră?” – Mirabela Grădinaru a spus de copiii ei și a început să plângă în timp ce povestea de fiica ei Aheea.

„Bineînțeles când s-au născut copiii. (n.r. lăcrimează) Când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a fost un alt moment emoționant din viața mea. Din viața noastră că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest și evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic”,a răspuns Mirabela Grădinaru.

De asemenea, ea a mai plâns când a fost întrebată de cel mai dur moment din viață. „A fost momentul în care am ajuns în spitalul din Vaslui și tatăl meu era în comă și nu am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a spus, printre lacrimi, Mirabela Grădinaru.