Miraculoasa supraviețuire a unei bijuterii din București: casa lăptarului Cosma, de pe străvechea stradă Domnița Anastasia

Cum a scăpat de naționalizare Casa lăptarului Cosma, de pe străvechea stradă Domnița Anastasia. Clădirea se află într-un șir de monumente, o mostră din Bucureștiul de altădată. Imobilul Cosma este cel din centrul imaginii. Foto: Antoaneta Dohotariu.

Lipită de Muzeul Gheorghe Tattarescu, în prezent edificiu aflat în proces de consolidare și restaurare, este casa în care a trăit cândva lăptarului Gavril Cosma.

Nu e vreun palat, ci o casă tipică de negustor din vechiul București, o clădire cu prăvălie la parter și locuință la etaj, dar are o fațadă frumoasă și ne vorbește despre orașul dispărut.

E parte dintr-un șir de clădiri de secol XIX și a dăinuit în timp, deși are în vecinătate blocuri ridicate în socialism. O adiere din atmosfera Bucureștiului de secol XIX a rămas însă intactă. Pe strada Domnița Anastasia, straturile istorice ale orașului sunt la vedere, ca un tort cu multe foi.

Citește, pe B365.ro, povestea Casei Lăptarului Cosma, acolo unde, în comunism, la parter funcționa un Lacto-Bar.