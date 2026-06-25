Mircea Cărtărescu, fotografie alături de Papa Leon la Vatican. „Un moment unic”

Mircea Cărtărescu s-a numărat printre cei 20 de scriitori cu care Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit miercuri la Vatican.

Întâlnirea a avut loc miercuri, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când a fost înființată Libreria Editrice Vaticana (LEV), editura oficială a Sfântului Scaun, potrivit Vatican News.

„Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință”, a scris în noaptea de miercuri spre joi Mircea Cărtărescu, pe pagina sa de Facebook.

Scriitorul român a atașat și o fotografie în care este surprins în timp ce dă mână cu Papa Leon.

„După ce am dat mâna cu Sanctitatea Sa şi am schimbat fiecare câteva cuvinte, ni s-a oferit un tur exclusiv al Catedralei, golite de turişti, cum puţini au văzut-o. Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viaţă”, a mai scris Cărtărescu, pe Facebook.