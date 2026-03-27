Mircea Geoană răspunde acuzațiilor despre reţeaua de bani ruseşti şi legături cu Kremlinul

Fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană a declarat, vineri, pentru News.ro, despre acuzaţiile privind reţeaua de bani ruşi şi legăturile cu Kremlinul, apărute în publicaţia Luxembourg Herald, că este vorba despre o o ştire falsă, preluată de pe un site fantomă. El precizează că nu a avut şi nu are nici o legătură cu vreo entitate din Federaţia Rusă şi adaugă că acest tip de operaţiuni fac parte dintr-un efort sistematic de dezinformare şi denigrare.

„Este o ştire evident falsă, preluată de pe un site fantomă, recunoscut pentru specializarea în fake news şi apropierea de interesele ruseşti (vezi comentariul Kyiv Post legat de doamna Poroșenko sau lipsa unei echipe editoriale)”, a precizat Mircea Geoană pentru News.ro.

„Nu am avut şi nu am nici o legătură cu vreo entitate din Federaţia Rusă. Acest tip de operaţiuni fac parte dintr-un efort sistematic de dezinformare şi denigrare, cu o evidentă componentă externă”, menţionează Geoană.

Publicaţia Luxembourg Herald arată într-un articol că fostul ministru român Mircea Geoană, fost vicepreşedinte al NATO şi fost candidat la alegerile prezidenţiale, ar avea „o maşinărie politică” „impregnată de legături dubioase cu ruşi afiliaţi armatei şi oligarhilor”.

Ancheta despre legăturile cu Rareș Mănescu cu Rusia

Publicaţia citează o anchetă realizată de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și Context.ro, şi Dossier Center și publicată pe 1 octombrie 2024 care „a dezvăluit că fostul manager de campanie al lui Mircea Geoană menţine legături de afaceri directe cu un cetăţean rus cu rădăcini adânci în establishmentul militar, un om care a militat activ pentru efortul de război brutal al Kremlinului în Ucraina”.

Potrivit anchetei, în timp ce făcea parte din echipa de campanie a lui Mircea Geoană, fostul liberal Rareș Mănescu a înregistrat în Ilfov o companie alături de un om de afaceri rus. Numele partenerului de afaceri al lui Mănescu este Aleksei Kozlov, specialist în acvacultură și autodeclarat fanatic al pescuitului. Kozlov are și o identitate secretă, cu ajutorul căreia a făcut propagandă pentru Rusia.

La acea vreme, Mircea Geoană susținea că este ținta unei operațiuni de kompromat, după investigația realizată de The Organised Crime and Corruption Reporting Project, din care face parte și Context.ro și care arată că Rareș Mănescu, șeful său de campanie, este partener de afaceri cu un propagandist rus. Geoană susține că a avut o „relație episodică” cu România Renaște, organizația care îi susține candidatura pentru Cotroceni și că instituțiile abilitate trebuie să investigheze „această operațiune de compromitere a unui fost oficial NATO și potențial viitor președinte al României”.