Mircea Geoană spune cum ar putea fi compensată retragerea trupelor americane. „Reducerea prezenței militare nu este o surpriză”

Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a afirmat că retragerea unei părți a trupelor americane prezente la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă o răcire a relației bilaterale dintre România și SUA, existând soluții de compensare a reducerii prezenței militare a SUA.

Mircea Geoană susține că anunțul retragerii unor efective americane nu este o surpriză, ci rezultatul unei analize financiare, strategice și politice, fiind așteptată o compensare prin o prezență mai mare a aliaților din Europa ai României.

Menținerea trupelor în România, mai costisitoare decât în Polonia

„Modelul rotațional practicat în România este mai costisitor decât cel bazat pe prezența permanentă a trupelor americane din Polonia sau țările baltice. Strategic, zona Mării Negre face partea din planurile regionale de Sud ale NATO, cuprinzând Marea Neagră și Marea Mediterană. Zona de Nord a Europei (Marea Nordului, Atlanticul de Nord și zona Arctică) a fost prioritizată în Global Posture Review, în contextul parteneriatului strategic fără limite între Federația Rusă și China. SUA așteaptă că aliații din zona noastră să compenseze reducerea prezenței militare americane”, a scris Mircea Geoană pe Facebook.

Fostul secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice crede că există mijloace prin care România își poate menține actualul nivel de securitate, chiar și după retragerea anunțată

Este vorba de „prepozitionarea de echipamente, muniție și tehnică militară americană în România, creșterea împărtășirii de intelligence, o nouă arhitectură de apărare antirachetă, sisteme anti-drone, inclusiv subacvatice, și un acces sporit la asset-uri spațiale americane.”

Geoană menționează că efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămâne intacte, iar România poate cere suplimentarea efectivelor din Grupul de Luptă NATO de la Cincu.

„După exercițiul de creștere la nivel de brigadă din luna noiembrie, împreună cu Franța și țările aliate participante, România va trebui să acționeze pentru o prezență extinsă și permanentă la nivel de brigadă, după modelul practicat în țările baltice și Polonia”, crede Mircea Geoană.

Intepretarea anunțului retragerii ca o răcire a relațiilor cu Washingtonul ar fi o lectură „precipitată”, continuă fostul ministru de Externe.

„După momentul Visa Waiver, această decizie poate fi citită precipitat și în cheia unei răciri a relației bilaterale sau de scădere a relevanței strategice a României în strategia globală a SUA. Indiferent de ce ne vor aduce din punct de vedere politic și electoral anii următori, consensul politic asupra importanței cruciale a relației cu principalul nostru aliat pentru securitatea națională trebuie păstrat. Iar o Generație 2.0 a Parteneriatului Strategic cu SUA trebuie construită neîntârziat”, a conchis Mircea Geoană.

Reacția MApN la anunțul de la Washington

MApN a anunțat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Potrivit MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Anterior surse HotNews.ro spuseseră că, dacă vor exista reduceri de forțe americane în România, vor fi vizate aceste trupe de la Mihail Kogălniceanu.

„Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, a transmis MApN.