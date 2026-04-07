ULTIMA ORĂ Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Decesul fostului jucător al „naționalei”, antrenor legendar al echipei României și care a condus la succese unice pentru un român importante cluburi din țară și din străinătate a fost anunțat oficial de Spitalul Universitar de Urgență București.

Mircea Luceascu a murit marți, 7 aprilie 2026, la la 20.30, au anunțat reprezentantii spitalului într-un comunicat de presă, difuzat în cursul serii.

Anunțul Spitalului Universitar

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984”, a transmis unitatea medicală.

„Generații întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, menționează reprezentanții Spitalului Universitar.



Mircea Lucescu era internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal. El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, a anunțat Spitalul Universitar.

Duminică, spitalul a anunțat că starea lui Lucescu s-a agravat, iar acesta a fost transferat la Terapie Intensivă: „Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”.

