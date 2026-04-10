Mircea Lucescu, înmormântat astăzi. Restricții rutiere în București pentru ceremonie

Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor român din istorie, va fi înmormântat astăzi, 10 aprilie, la cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București. Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit și-au putut lua adio de la el până joi la ora 20.00.

De miercuri după-amiază până joi seara, peste 15.000 de oameni au mers la Arenă pentru un ultim omagiu adus legendarului antrenor, potrivit GOLAZO, site-ul de sport al HotNews.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu, vineri. Programul ceremoniei

Ceremonia de înmormântare a lui Mircea Lucescu începe la ora 09.00, când cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Naţională către Biserica Sfântul Elefterie.

Ceremonia de înhumare are loc începând cu ora 12:45, la cimitirul Bellu. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că vor fi restricții în traficul rutier din Capitală pentru ceremonia de înmormântare.

„Începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie”, a anunțat Brigada Rutieră.

Începând cu ora 10.00, se va desfășura slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie.

Începând cu ora 12.00, deplasarea cortegiului funerar de la Biserica Sfântul Elefterie către Cimitirul Bellu, pe următorul traseu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor următoarele rute ocolitoare :

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;

Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

„Având în vedere posibilitatea participării unui număr ridicat de persoane, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule:

să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri;

să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;

să oprească ori să staționeze doar în locurile special amenajate;

să își păstreze calmul și să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore în zonele aglomerate;

să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți și să evite orice comportament care poate pune în pericol siguranța rutieră.

Pietonilor le recomandăm să se deplaseze numai pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic și s-au convins că intenția de a traversa le-a fost înțeleasă de către conducătorii de vehicule”, a precizat Brigada Rutieră.