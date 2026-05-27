Mircea Miclea spune că elevii care își fac toate temele cu AI vor ajunge „iobagi epistemici”

Profesorul universitar Mircea Miclea a avertizat marți că folosirea excesivă a inteligenței artificiale în procesul de învățare poate transforma elevii dependenți de tehnologie și lipsiți de gândire critică, transmite Edupedu.

Mircea Miclea, fost ministru al Educației între 2004-2005, a declarat marți, la Radio România Cultural, că „inteligența artificială nu elimină nevoia de expertiză umană, ci o face și mai importantă”.

„Așa cum în Evul Mediu erau doar două clase sociale principale – aristocrații, cei care aveau pământuri, și iobagii, cei legați de glie – acum, odată cu revoluția industrială determinată de Inteligența Artificială vor exista aristocrații epistemici”, a declarat Mircea Miclea.

Profesorul s-a referit la „iobagii epistemici” ca fiind cei care, „utilizând fără simț critic inteligența artificială, își vor face toate temele cu AI-ul și vor deveni complet dependenți de aceste instrumente”.

„Cei care vor utiliza ani la rând inteligența artificială fără discernământ vor ajunge niște iobagi epistemici, legați de glie. Nu vor avea mare valoare, pentru că, dacă le iei instrumentele, ei își pierd valoarea. De aceea, alegerea pe care o facem acum este esențială: vrem să devenim aristocrați epistemici sau vrem să devenim dependenți de tehnologie?”, a spus Mircea Miclea.

Potrivit fostului ministru, putem învăța cu AI, „dar cunoașterea pe care noi o dobândim trebuie să fie în capul nostru, nu în inteligența artificială, mai ales pe domeniul de expertiză”:

„Nimeni nu cred că ar merge la un medic care își ia cunoștințele în momentul consultației accesând un agent de inteligență artificială. Ar merge la un medic care are cunoașterea în mintea lui. Cel care are cunoștințele în cap știe cum să întrebe un agent de Inteligență Artificială, ce să întrebe și cum să evalueze răspunsurile pe care agentul inteligent le oferă pentru a rezolva o problemă într-un context dat”, a argumentat Mircea Miclea.