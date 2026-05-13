Lider PNL, după ce a fost indicat de Grindeanu drept cel care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu: „Este o mizerie ce a făcut” / Ce arată capturile de ecran despre discuție

Sorin Grindeanu, la finalul votului din partid privind sprijinul politic al partidului pentru Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Este o mizerie ce a făcut Sorin Grindeanu, nicio discuție particulară nu se invocă în spațiul public”, a declarat miercuri liderul PNL Prahova, Mircea Roșca, pentru HotNews, după de președintele PSD l-a indicat pe liberal drept cel care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, mai devreme în cursul zilei, despre afirmaţia edilului Craiovei, care a susținut că este sunată de parlamentari PNL, şi dacă el ştie cine a fost cel care a sunat. „Da, preşedintele PNL Prahova, Mircea Roşca”, a răspuns Grindeanu.

Mircea Roșca nu a negat, pentru HotNews, că a discutat cu primarul Craiovei și a spus când a avut loc convorbirea.

Discuția, „cu vreo șase zile înainte de moțiunea de cenzură”

Mircea Roșca, la Congresul extraordinar al PNL la Palatul Parlamentului, 12 iulie 2025. FOTO: Inquam Photos / Tudor Pană

Mircea Roșca a amintit că a cunoscut-o pe Lia Olguța Vasilescu în campania prezidențială din 2025, când el a fost șeful de campanie al lui Crin Antonescu, candidatul susținut la acel moment în primul tur de către PNL și PSD.

Liberalul a spus, pentru HotNews, că relația pe care o are cu primărița din Craiova este una de respect reciproc și a menționat că discuția invocată de Grindeanu a avut loc înaintea moțiunii de cenzură, nu după adoptarea ei.

Mircea Roșca a precizat că Lia Olguța Vasilescu l-a sunat pe el, însă nu a preluat apelul. În cele din urmă, spune Roșca, el a revenit și a sunat-o el pe Olguța Vasilescu.

„Discuția a avut loc cu vreo șase zile înainte de moțiunea de cenzură. Doamna Vasilescu era curioasă despre poziția PNL despre moțiune, eu avertizând-o că vom intra într-o criză majoră”, a declarat, pentru HotNews, liderul liberalilor prahoveni.

El a mai susținut că în cadrul convorbirii nu s-a făcut nicio propunere și nu s-a negociat nimic.

De asemenea, Roșca a transmis HotNews și capturile de ecran cu apelurile pierdute, de pe aplicația de mesagerie WhatsApp, din partea unui contact asociat cu o fotografie a Liei Olguța Vasilescu și cu numele acesteia. Primul astfel de apel pierdut datează din 28 aprilie, iar următorul din 4 mai.

Apeluri pe WhatsApp între Mircea Roșca și Lia Olguța Vasilescu. SURSA FOTO: Mircea Roșca

Grindeanu l-a indicat pe liberal cu nume și prenume

Liderul PSD a precizat miercuri că nu ştie ce a intenționat Roșca să-i transmită Liei Olguța Vasilescu la telefon, dar a insistat că ştie că liberalul a fost cel care a sunat.

„Da, preşedintele PNL Prahova, Mircea Roşca”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă.

El a mai spus că el nu a vorbit cu parlamentari PNL care să susţină un eventual guvern PSD, UDMR şi minorităţi.

„N-am avut discuţii şi nu intenţionez să am discuţii. Dacă eu cer respect din partea celorlalţi actori de pe scena politică, nu pot eu să tratez cu lipsă de respect celelalte partide. Chiar dacă n-am primit acelaşi respect din partea celorlalţi, n-am să dau eu exemplu negativ. Şi nu, nu o să am discuţii de acest tip”, a afirmat Grindeanu, citat de News.ro.

Bolojan a acuzat-o pe Olguța Vasilescu că sună lideri PNL

Premierul Ilie Boloja, a sugerat că social-democrata Lia Olguța Vasilescu „a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut” în actuala criză politică. În replică, primarul PSD al Craiovei a spus că ea a fost cea sunată de „un lider PNL”, dar Olguța Vasilescu nu l-a numit.

Liderul PNL a fost întrebat, luni seară, într-un interviu la Digi24, ce îi răspunde Liei Olguța Vasilescu, care acuza o încălcare a statutului PNL prin modul în care au decis liberalii să treacă în opoziție după ce a fost demis Guvernul Bolojan prin moțiunea PSD-AUR.

„Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă: altceva decât le spune ea”, a răspuns Ilie Bolojan.

Întrebat ce liberali au fost sunați de social-democrată, Bolojan a evitat să dea un răspuns concret, adăugând: „Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”.

Reacția Liei Olguța Vasilescu

Social-democrata a reacționat imediat după declarațiile liderului PNL. Lia Olguța Vasilescu susține că ea a fost cea sunată și a postat o fotografie cu un apel, în care nu se vede, însă, numele interlocutorului.

„Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată (…). Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, a scris ea, luni seară, pe Facebook.