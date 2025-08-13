Mircea, un om de afaceri român, a murit lângă Madrid, încercând să salveze un bărbat și 20 de cai

Mircea Spiridon, un bărbat originar din Tulcea, a murit în urma unui incendiu de vegetație de lângă Madrid

Bărbatul în vârstă de 50 de ani, care s-a mutat în Spania în urmă cu aproximativ două decenii, a fost singura victimă a incendiului violent din munții de lângă capitala spaniolă Madrid, relatează cotidianul ABC.

Potrivit publicației citate, Mircea Spiridon și-a pierdut viața marți, în Tres Cantos, un orașel aflat la circa 20 de kilometri de Madrid, locul unde se mutase în urmă cu aproape 20 de ani cu scopul de a-și întreține familia.

De profesie mecanic, era căsătorit și avea doi copii, de 14 și 18 ani, fiind proprietarul unei firme de transporturi.

Întreaga comunitate a primit cu tristețe vestea morții lui, în timp ce apropiații apreciază gestul său de a sări în flacări pentru a salva un bărbat de 83 de ani, proprietarul unei baze hipice, pe care românul îl mai ajuta la fermă din prietenie, și aproximativ 20 de cai.

Incendiul s-a extins rapid

Un incendiu de vegetație a izbucnit luni seară și a fost alimentat de temperaturile ridicate și vântul puternic. O mare suprafață de câmp, învecinată cu o zonă rezidențială recent construită, a fost cuprinsă de flăcări.



„A avansat cum nu am mai văzut niciodată”, a declarat Carlos Novillo, consilier pentru mediu, agricultură și interne al Comunității Madrid, referindu-se la propagarea focului pe o distanță de șase kilometri în doar 40 de minute.

Flăcările au ajuns până la centrul ecvestru, la care Mircea a alergat imediat ce a fost sunat de proprietar pentru a-i sări în ajutor.

Odată ajuns acolo, înconjurat și fără posibilitatea de a cere ajutor (cele mai apropiate case se află la 800 de metri), românul nu a ezitat: a intrat în grajduri pentru a încerca să elibereze animalele, un gest lăudabil care a avut însă un final tragic, notează ABC.

Un elicopter al Gărzii Civile l-a salvat în timpul nopții. Avea arsuri pe 98% din corp și abia putea respira din cauza inhalării fumului.

A fost transportat imediat la spitalul La Paz, însă marți a murit din cauza rănilor grave.

Familia vrea să îl înmormânteze în România

Proprietarul centrului ecvestru a fost externat marți după ce a fost transportat la același spital cu traumatisme toracice. Cei 20 de cai de la baza hipică au pierit.

„Până în ultimul moment a demonstrat ce om minunat era și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, au subliniat cei apropiați, care au publicat un cont bancar pentru toți vecinii și prietenii care doresc să ajute familia lui Mircea în aceste momente dificile.

Cei interesați pot contribui până la sfârșitul lunii august într-un bar din localitatea Tres Cantos, situat la mai puțin de doi kilometri de locul tragediei, amintește ABC.

Pentru a repatria trupul lui Mircea în Tulcea, orașul din care a plecat bărbatul și în care locuiește mama sa, a fost lansată și o campanie pe GoFundme sub sloganul „Pentru familia unui erou din Tres Cantos”.

„Acest act de curaj și iubire l-a costat viața. A lăsat în urmă o familie distrusă de pierderea lui, care acum se confruntă nu numai cu durerea imensă a lipsei lui, ci și cu dificultățile economice pe care le-a adus această tragedie”, se arată în descriere. Până în prezent s-au strâns puțin peste 5.000 de euro.