„Mirosul nu implică neapărat poluarea”. Explicațiile Gărzii de Mediu, după ce prefectul a reclamat că „nu poți deschide geamul în Ploiești” din cauza mirosului „îngrozitor”

Garda Națională de Mediu a anunțat, miercuri, că șeful instituției s-a deplasat într-o vizită de lucru în Prahova, întâlnindu-se cu prefectul județului, Daniel Nicodim, și cu reprezentanții autorităților publice locale și județene, pentru discuții despre calitatea aerului din municipiul Ploiești.

Într-o conferință comună de presă, prefectul Daniel Nicodim a reclamat că în oraș este „un miros îngrozitor”.

„Este clar că judeţul Prahova este, probabil, cel mai industrializat judeţ. Vorbeam cu doamna comisar de la Garda de Mediu care îmi spunea că au aproximativ 60 de obiective foarte mari care pot genera sau generează poluare şi în acest context cred că este necesar să facem nişte paşi pentru o comunicare cât mai simplă, cât mai directă, să nu venim cu explicaţii ştiinţifice în momentul în care nu poţi deschide geamul în oraşul Ploieşti, dimineaţa, să aeriseşti, pentru că de afară vine un miros îngrozitor”, a declarat oficialul, citat de News.ro.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a spus că, potrivit datelor privind nivelurile de poluanți, începând din februarie au fost înregistrate „sute de depășiri” care „nu au avut un corespondent în măsuri luate de Garda de Mediu Prahova”.

„Am spus domnului comisar general că nivelul de încredere al cetăţenilor municipiului Ploieşti şi al meu personal în Garda de Mediu Prahova este zero şi va rămâne zero până la proba contrarie. Din punctul meu de vedere, Garda de Mediu Prahova şi-a îndeplinit cel puţin nesatisfăcător atribuţiile pe care le are”, a declarat edilul.

Explicațiile oferite de Garda Națională de Mediu

GNM a spus că în ultimul an a „amendat rafinăriile din Prahova cu 340.000 de euro”.

„Calitatea aerului și disconfortul olfactiv din Municipiul Ploiești sunt probleme sensibil diferite, în sensul că mirosul nu implică neapărat poluare și viceversa, dar ambele linii pot avea efecte inclusiv asupra sănătății publice”, a declarat instituția, într-o postare pe Facebook.

Comisarul general al GNM susține că „problema poluării aerului din zona Municipiului Ploiești este o preocupare” a instituției.

„Însă, disconfortul olfactiv trebuie abordat inclusiv din perspectiva impactului asupra sănătății populației. De aceea Garda Națională de Mediu a transmis, de la jumătatea anului trecut până acum, peste 1350 de adrese către Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) din țară pentru ca acestea, conform atribuțiilor ce le revin, să investigheze impactul disconfortului olfactiv asupra stării de sănătate a populației”, a declarat Andrei Corlan.

GNM a spus că „pentru îmbunătățirea calității aerului în județul Prahova” colaborează cu autoritățile locale, monitorizează situația operatorului din Ariceștii Rahtivan și a solicitat intensificarea măsurătorilor cu laboratorul mobil în zona activităților Rafinăriilor Petrobrazi, Vega, Lukoil și fosta rafinărie Astra Română.

Peste 1.350 de sesizări în legătură cu mirosul

Potrivit GNM, în ultimul an au avut loc peste 1.350 de sesizări în privința mirosului, sesizări pe care le transmite către Direcțiile de sănătate publică.

„Este util de înțeles că «mirosul» și «poluarea aerului» sunt două noțiuni distincte, cu consecințe diferite și cu mecanisme de reacție instituțională separate: Mirosurile sunt percepute la concentrații extrem de reduse, putând proveni din activități industriale, din procese naturale sau din surse difuze greu de cuantificat. În schimb, poluarea aerului înseamnă prezența unor poluanți în concentrații peste limitele stabilite prin lege, (măsurată prin indicatori precum PM10, PM2.5, benzen, NO₂, SO₂)”, a explicat GNM.

Pe de altă parte, instituția spune că „legea recunoaște disconfortul olfactiv ca un potențial risc pentru sănătate și calitatea vieții și stabilește că evaluarea impactului asupra sănătății populației cade în responsabilitatea autorităților de sănătate publică”.

„Efectele asupra sănătății apar de multe ori înainte ca poluanții să depășească limitele stabilite prin legislație. De aceea, o interpretare integrată este necesară: monitorizarea poluanților trebuie corelată cu monitorizarea efectelor asupra populației, iar acest lucru trebuie făcut în colaborare strânsă cu autoritățile de sănătate publică”, a mai declarat GNM.