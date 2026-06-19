Mișcarea făcută de Orange pentru clienții celorlalte rețele mobile

Unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața telefoniei mobile anunță implementarea unui nou serviciu, care este disponibil de joi, 18 iunie.

Orange Romania anunță posibilitatea ca orice utilizator să își achiziționeze serviciile mobile sau să se porteze utilizând aplicația MyOrange — 100% digital, cu activare instantanee, și cu posibilitatea de activare a unui eSIM, potrivit unui comunicat de presă.

Noul flux digital simplifică accesul la serviciile Orange și accelerează procesul de schimbare a operatorului — iar acum totul se întâmplă direct din aplicația MyOrange, disponibilă pe iOS și Android, potrivit companiei.

Practic, prin această opțiune, oricine client poate deveni client Orange fără să meargă la magazin: își aduce numărul din altă rețea, trece de pe cartelă pe abonament sau alege un număr nou, direct de pe telefon.

Aplicația MyOrange poate fi descărcată din App Store și Google Play.

Orange are peste 11 milioane de clienți la nivel local și o cifră de afaceri anuală ce depășește 1,5 miliarde de euro, precizează compania.