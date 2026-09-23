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Actualitate

Mișcarea mai puțin discutată a lui Putin prin care a militarizat parlamentul Rusiei. Dar ce înseamnă asta?

Adrian Cochino
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Alegerile parlamentare din Rusia câștigate de partidul pro-Kremlin – și catalogate de UE drept „un simulacru de democrație” – au adus în Duma de Stat aproape 50 de veterani ai războiului din Ucraina, dacă nu mai mulți.

  • Zecile de veterani de pe frontul din Ucraina ajunși pe băncile Dumei de Stat transformă parlamentul Rusiei într-o cameră de rezonanță a războiului.
  • Dar mișcarea nu e doar una simbolică. Această militarizare a legislativului este un plan bine pus la punct a Kremlinului, spun observatorii.
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Alegerile câștigate de partidul pro-Kremlin Rusia Unită au adus în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului țării, 49 de veterani ai războiului din Ucraina, a anunțat Vladimir Iakușev, secretarul Consiliului General al grupării politice a președintelui Vladimir Putin.

Numărul este deja impresionant. Veteranii vor asigura astfel unul din zece locuri din Duma care numără 450 de membri.

De fapt, în mod controversat, cifra anunțată inițial de Iakușev era mai mare. Acesta declarase că 86 de militari ar fi intrat în parlament. Dar Rusia Unită a făcut o solicitare, iar declarațiile sale au fost șterse de pe paginile instituțiilor media de stat care le publicaseră.