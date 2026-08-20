Mișcarea neașteptată a lui Trump în Coreea de Sud este văzută ca o insultă la Seul și provoacă o undă de șoc în Asia

Decizia lui Donald Trump de a reduce substanțial amploarea exercițiilor militare cu Coreea de Sud și atitudinea generală a Washingtonului față de aliații săi din Asia îi determină pe aceștia să-și reconsidere măsura în care se pot baza pe SUA în materie de apărare – și să se orienteze, pentru a-și reduce dependența de Washington, scrie Politico.

Președintele Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că va reduce exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, a criticat guvernul de la Seul pentru că nu l-a ajutat în războiul din Iran și a anunțat miercuri că se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în cursul acestui an.

Ultimele declarații, susținute de altfel de mișcările anterioare ale administrației, conving țările din regiune să-și accelereze creșterea cheltuielilor pentru apărare și să încheie parteneriate alternative, potrivit unor diplomați asiatici și altor persoane familiarizate cu discuțiile dintre guvernele din regiune.

Reducerea dependenței de SUA

„Ne putem aștepta la o reorientare către autonomia națională”, a declarat un diplomat asiatic, citat de Politico.

„Tehnologia de apărare a SUA rămâne cea mai bună, iar pentru țările care au adoptat-o deja nu este nici economic, nici logic să-și schimbe orientarea sau să se diversifice din cauza problemelor legate de interoperabilitate și întreținere”, a spus diplomatul.

„Dar cred că vor exista mai multe investiții din partea celor care au capabilitate în domeniul apărării proprii, pentru a reduce dependența de «umbrela» SUA pe termen lung.”

SUA spuseseră că Coreea de Sud este un aliat model

Acest lucru este valabil mai ales deoarece măsura luată împotriva Coreei de Sud a fost o tactică de presiune legată de un conflict complet diferit: războiul cu Iranul.

Măsura lui Trump „are rezonanță nu doar în Coreea, ci în întreaga regiune indo-pacifică, deoarece toată lumea se întreabă dacă relația lor cu Statele Unite este la fel de instabilă ca cea a coreenilor”, a declarat Ian Brzezinski, care a ocupat funcția de secretar adjunct adjunct al Apărării pentru politica europeană și NATO în timpul președinției lui George W. Bush.

Chiar în decembrie, secretarul Apărării Pete Hegseth a declarat Coreea de Sud un „aliat model” demn de o „favoare specială”.

Aparentă reevaluare a acestei relații este cel mai recent semn că Trump se poate întoarce rapid împotriva vechilor parteneri din regiune.

Nu ar fi prima ocazie. În mai, Trump a amânat o vânzare de arme în valoare de 14 miliarde de dolari către Taiwan, folosind-o ca „monedă de schimb” în negocierile cu liderul chinez Xi Jinping.

O insultă

Statele Unite s-au străduit de mult timp să consolideze alianțele din Asia ca o contrapondere la dominația militară tot mai mare a Beijingului. În ultimele luni, însă, administrația Trump pare să considere că acest lucru este mai puțin esențial, iar țările asiatice au început deja să investească în propriile capacități.

Decizia privind Coreea de Sud ar putea accelera această tranziție. Iar oficialii de la Seul au dat de înțeles clar că percep acțiunea administrației Trump și abordarea acesteia ca pe o insultă.

Ministrul sud-coreean de externe, Cho Hyun, a declarat miercuri în fața parlamentarilor de la Seul că guvernul „nu a fost informat în prealabil” cu privire la decizia lui Trump de a reduce cu o săptămână durata exercițiilor.

Președintele Lee Jae Myung – care i-a oferit lui Trump o coroană de aur în octombrie – încearcă să readucă relațiile militare cu SUA pe făgașul normal prin discuții comune cu oficialii administrației, a adăugat Cho.

Iar discuțiile „devin complicate”, a afirmat o persoană familiarizată cu aceste negocieri. „Departamentul Apărării și Forțele SUA din Coreea sunt pur și simplu surprinse și nu au niciun plan concret în acest moment”, a spus această persoană.

Lee caută deja alte parteneriate.

„El poartă discuții cu țările africane, cu țările din Golf și cu Japonia” pentru a extinde aceste legături, a spus Jung Pak, un fost înalt funcționar american care s-a ocupat de Coreea de Nord și de regiune în cadrul administrației Biden.

„Această dispută nu va face decât să întărească ideea că Republica Coreea trebuie să continue pe această cale”, a spus el.

SUA au retras singurul portavion din regiune

Demersul lui Trump de a relua discuțiile la nivel înalt cu liderul nord-coreean, cu care s-a întâlnit de trei ori în primul său mandat, survine într-un moment în care statul autoritar dotat cu arme nucleare își accelerează ritmul testelor cu rachete balistice și al amenințărilor la adresa vecinei Japonie.

Plecarea, în această săptămână, a singurului portavion american staționat în Asia către Orientul Mijlociu îi face, de asemenea, pe aliați să se întrebe cât de angajate sunt Statele Unite în prevenirea unor astfel de acte de agresiune.

„Semnalele recente par mai degrabă a indica o retragere a SUA, chiar dacă cooperarea este în mod clar încă în desfășurare”, a declarat un al doilea diplomat asiatic citat de Politico.

„Problema cheie nu mai este atât intenția SUA, cât capacitatea acesteia de a menține nivelul de prezență pe care l-a promis”, a spus această persoană.

Opțiunile statelor asiatice

Țările asiatice dispun de câteva opțiuni pentru a-și proteja capacitățile de apărare – inclusiv aprovizionarea cu echipamente militare – de riscul de a deveni monedă de schimb în viitoare dispute politice cu Washingtonul.

Printre acestea s-ar putea număra investiții în sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, fortificarea instalațiilor militare pentru a le proteja de atacuri și o cooperare mai strânsă cu forțele australiene și europene, a afirmat un al treilea diplomat asiatic.

Arsenalul tot mai mare al Chinei și Coreei de Nord, format din rachete balistice convenționale cu rază lungă de acțiune și rachete hipersonice, a sporit vulnerabilitatea infrastructurii militare a țărilor asiatice, considerată anterior ferită de atacuri – ceea ce face ca astfel de investiții să ocupe un loc fruntaș pe lista de priorități a multor țări.

Taiwanul construiește o rețea de adăposturi fortificate pentru avioane de vânătoare, concepute să reziste unui baraj de rachete chinezești.

Pe termen lung, Coreea de Sud și Japonia ar putea să-și dezvolte propriile arsenale nucleare, din teama că nu vor mai putea conta pe SUA ca factor de descurajare.

Japonia, profund îngrijorată

Țările din regiunea Indo-Pacificului încheie deja parteneriate alternative în domeniul apărării.

Japonia și Filipine au semnat în iunie un acord care creează un lanț de aprovizionare sigur pentru exerciții militare comune, în timp ce India și Vietnamul au lansat în mai o inițiativă de coproducție de arme.

„Tokyo repetă în continuu că alianța SUA-Japonia este o piatră de temelie a politicii sale de apărare, dar acest lucru s-a redus la simple declarații de fațadă în acest moment”, a afirmat Yuki Tatsumi, fost asistent special pentru afaceri politice la Ambasada Japoniei din Washington, care se află în contact regulat atât cu diplomații japonezi, cât și cu oficialii guvernamentali din Tokyo.

„Japonia se vede din ce în ce mai mult în rolul de lider al unei coaliții de aliați ai SUA, fiind profund îngrijorată de angajamentul pe termen lung al Statelor Unite în regiune”, a spus el.

Guvernele asiatice resimt o urgență din ce în ce mai mare de a lua astfel de măsuri, din cauza presiunilor pe care războiul din Iran le-a exercitat asupra armatei americane și a epuizării munițiilor cheie, esențiale în orice posibil conflict viitor cu China, a afirmat al treilea diplomat.

„Angajamentele SUA par mai condiționate, de natură tranzacțională și vulnerabile la a fi depășite de evenimentele din alte părți, iar acest lucru ridică îndoieli cu privire la capacitatea SUA de a-și menține prioritatea declarată în regiunea Indo-Pacific într-o criză cu multiple teatre de operațiuni”, a adăugat sursa.

Această evoluție ar putea stimula eforturile de lungă durată ale Beijingului de a îndepărta țările asiatice de alianțele consacrate dominate de SUA. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, ar putea pleda în favoarea unei strategii de apărare sud-coreene mai puțin dependente de SUA în timpul vizitei sale de două zile la Seul, care a început miercuri.

„Conducerea chineză caută de mult timp o oportunitate de a crea o ruptură între SUA și cei doi aliați ai săi cei mai importanți din regiune: Coreea de Sud și Japonia”, a declarat Nicholas Burns, fost ambasador al SUA în China în timpul administrației Biden.

„Momentul ales de președinte pentru a critica conducerea sud-coreeană îi va oferi lui Wang Yi o oportunitate de a adânci și mai mult prăpastia dintre Washington și Seul”, a adăugat acesta.