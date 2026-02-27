„Bomba Block”: Una dintre cele mai inovatoare companii din lume a concediat 4.000 de angajați din 10.000, nu pentru că îi merge rău, ci pentru că îi merge bine. Reverberațiile au ajuns și în România 

Compania de plăți Block, deținută de Jack Dorsey, un fost cofondator al Twitter, a anunțat că renunță la aproape jumătate din totalul angajaților ca parte a unei reorganizări menite să integreze Inteligența Artificială în operațiunile sale, scrie Reuters. Măsura este un semn clar al cutremurului pe care AI le are asupra locurilor de muncă, scrie și Financial Times. Reacțiile continuă să apară, inclusiv în România.

„Compania a raportat 2 miliarde de dolari profit în 2024 și probabil va anunța un profit de peste 3 miliarde de dolari în 2025”, subliniază omul de afaceri român Orlando Nicoară, care a publicat mesajul complet al lui Jack Dorsey.

Oamenii dați afară au primit salarii compensatorii de aproape 5 luni. Plus încă o săptămână de compensații pentru fiecare an de vechime. Plus 5000 de dolari, plus asigurări medicale pentru 6 luni (foarte scumpe în SUA) și un pachet de acțiuni.

Într-un comentariu pe siteul CNBC, televiziune americană dedicată business-ului global, mișcarea Block este văzută drept campioana surprizei, într-o vreme plină oricum de răsturnări de situație. Pentru că poate fi un anunț-previziune. Se va multplica efectul și la alte companii? E fezabil să concedieze aproape jumătate dintre oameni?

„Unde sunt locurile de muncă pentru oamenii redundanți?”

Iar reacția autorului de pe CNBC, care a comentat decizia de la Block, a fost: „Aud mereu că inteligența artificială va crea noi locuri de muncă pentru a le înlocui pe cele pierdute. De ani de zile pun aceeași întrebare. „Care sunt aceste locuri de muncă? Unde sunt locurile de muncă pentru milioanele de oameni ale căror roluri vor deveni redundante?

Și de fiecare dată aud același răspuns: „Oh, aceste locuri de muncă nu au fost încă create”.

Cred că e timpul să primim un răspuns mai bun, nu?”.Decizia lui Dorsey arată cum boom-ul AI se traduce din entuziasm în schimbări ale forței de muncă în îngrijorări ale angajaților și economiștilor că tehnologia poate elimina joburi, chiar dacă stimulează productivitatea și profiturile, comentează Reuters decizia lui Dorsey.

Ce a anunțat, însă, CEO-ul companiei de plăți Block? „Instrumentele de inteligență au schimbat ceea ce înseamnă să construiești și să conduci o companie. Vedem deja acest lucru la nivel intern. O echipă mai mică semnificativ care utilizează aceste instrumente poate face mai multe și le poate face mai bine”, a declarat directorul general Jack Dorsey.

„Majoritatea companiilor au întârziat”

„Nu cred că suntem printre primii care au realizat acest lucru. Cred că majoritatea companiilor au întârziat”, a adăugat Jack Dorsey.

Dorsey a mai spus, în mesajul său, că decizia nu este luată pentru că Block se află în dificultate, ci din contră. „Afacerea noastră este solidă. Profitul brut continuă să crească, deservim tot mai mulți clienți, iar profitabilitatea se îmbunătățește. Dar ceva s-a schimbat”, a mai spus Dorsey, în mesajul său,

A subliniat că se așteaptă ca majoritatea companiilor să ajungă la aceeași concluzie ca Block și să ia decizii similare. „Prefer să ajungem acolo în mod onest și în condițiile noastre, decât să fim forțați să o facem în mod reactiv”.

Anunțul că renunță la 4.000 din cei 10.000 de angajați ai companiei a fost urmat de o creștere de 25% a acțiunilor companiei de plăți.

Analiști de la Truist susțin că acțiunile au crescut probabil pe fondul speranțelor privind marje mai bune decât se aștepta compania pentru 2026, ca urmare a reducerii forței de muncă, mai scrie Reuters.

„Un moment crucial” în era AI

„Investitorii au recompensat companiile care arată reduceri de costuri bazate pe AI, iar reducerea drastică a forței de muncă semnalează amploarea la care tehnologia începe să se traducă în cheltuieli mai mici”, amintește Reuters.

În timp ce analiștii de la compania americană Evercore ISI au numit concedierile drept „un moment crucial” în era AI.

Dorsey, care a părăsit funcţia de CEO al Twitter în 2021, este printre primii lideri din Silicon Valley care leagă explicit reducerile masive de personal de capacitatea inteligenţei artificiale de a înlocui lucrători umani, subliniază și Financial Times.

Amazon a încercat să minimizeze legătura cu AI după ce a anunţat concedieri totalizând 30.000 de posturi din octombrie, la câteva luni după ce CEO-ul Andy Jassy avertizase că tehnologia va însemna „mai puţini oameni care fac unele dintre joburile realizate astăzi” în anii următori, în special în roluri de birou, amintește Financial Times.

„Un semn pentru ce urmează”

„CEO-ul Jack Dorsey se îndepărtează de clasicele concedieri din zona tech și asta poate să fie un semn a ceea ce urmează”, scrie și publicația Business Insider.

Publicația subliniază că anunțul lui Dorsey ridică semne de întrebare dacă și alte companii vor lua decizii similare și amintește că reacțiile din industrie au apărut imediat

„Pare inevitabil că decizia va avea repercusiuni asupra tuturor companiilor publice din SUA (listate la burse). Trebuie să găsim o modalitate de a face ca toată lumea să devină proprietar cu o anumită expunere către creștere în timp ce numărul angajaților scade drastic”, a comentat Jessica Verrilli, director general și cofondator al Adverb Ventures, companie de investiții cu sediul din San Francisco, într-o postare pe X.

Reacții și în România

Decizia companiei Block a fost comentat și de Dragoș Stanca, președinte at BRAT, fondator la Upgrade 100 și inițiator al Ethical Media Alliance.

„Azi e ziua în care mulți speakeri de la evenimentele tech își vor șterge din prezentări slide-ul ăla obosit cu „Nu AI-ul îți va lua locul, ci un alt coleg care știe mai bine AI”, urmat de „AI va genera joburi noi”. Eu nu (mai prea) cred asta”, a scris acesta într-o opinie publicată și pe HotNews.

Anunțul lui Dorsey a fost publicat complet și de omul de afaceri Orlando Nicoară, directorul Clever EAD, care a condus Mediafax Group și a contribuit la lansarea unor publicații precum Profit.ro, News.ro, Life.ro.