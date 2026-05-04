Mişcări în Parlament înainte de votul la moţiunea de cenzură: Doi deputați schimbă taberele/ Ce au decis parlamentarii UDMR

Deputatul PSD Alexandrin Moiseev a anunţat, luni, în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, că şi-a dat demisia din grupul parlamentar al partidului condus de Sorin Grindeanu și trece la PNL. Tot azi, o deputată neafiliată a anunțat că trece în grupul PSD.

Moiseev este deputat de Botoşani şi a fost ales pe listele electorale ale S.O.S. România. Ea activa în grupul parlamentar al PSD.

Tot cu o zi înaintea votului decisiv pentru Guvernul Bolojan, deputata neafiliată Rodica Plopeanu, aleasă în circumscripţia electorală Buzău, a anunțat că începând cu 4 mai nu va mai activa ca deputat neafiliat şi va activa ca deputat afiliat grupului PSD, scrie News.ro.

Anunţurile vin în contextul în care marţi are loc, în plenul reunit, votul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iniţiată de PSD şi AUR.

Totuși sper ca nu vor fi 233 de voturi și guvernul Bolojan va putea merge mai departe.