Misiune dramatică de salvare în Italia: Tânăr blocat într-o peşteră, salvat de zeci de oameni

Un explorator al cărui picior rămăsese prins sub un bolovan la o adâncime de 120 de metri a fost salvat dintr-o peşteră din nord-vestul Italiei, au anunţat luni serviciile de urgenţă. Operaţiunea de salvare a implicat în total 53 de persoane, relatează Reuters.

Incidentul a avut loc în Grotta dei Cinghiali Volanti (Peştera Mistreţilor Zburători), una dintre principalele zone de speologie din Italia, în provincia Cuneo, la aproximativ 120 de kilometri sud de Torino.

Operațiunea de salvare a durat toată noaptea, fiind implicați 53 de salvatori veniți din diferite părţi ale Italiei.

Si è concluso all'alba l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese, dove uno speleologo era rimasto con un arto bloccato sotto un masso a 120 metri di profondità.

Speologul a primit îngrijiri la un punct medical improvizat amenajat în interiorul peşterii şi a fost apoi scos afară pentru a fi transportat la spital cu ambulanţa, a declarat Serviciul de Salvare Alpină şi Speleologică.

Potrivit presei italiene, el este cetăţean italian și are 20 de ani.