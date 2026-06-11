„Misiune la limită”, cel mai nou film al celebrului regizor Guy Ritchie, în cinematografele din România

Filmul „Misiune la limită” („In the Grey”) va putea fi vizionat în cinematografele din România începând de vineri, 12 iunie. Pelicula, care spune povestea unui spionaj de calibru, este cel mai recent proiect al celebrului regizor britanic Guy Ritchie.

Filmul ecranizează narațiuni pline de tensiune, planuri strategice la nivel înalt de spionaj și îi are în centru pe actorii Henry Cavill și Jake Gyllenhaal. Cei doi interpretează rolurile a doi specialiști în misiuni sub acoperire.

Din distribuție mai fac parte Eiza Gonzalez, Rosamund Pike, Carlos Bardem, Fisher Stevens și Raya Meddine, potrivit News.ro.

Filmul, distribuit de Vertical Entertainment, urmăreşte o echipă de agenţi secreţi de elită care acţionează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea şi influenţa precum sunt în utilizarea armelor automate şi a explozibililor de mare putere.

Când un mafiot nemilos provoacă o înşelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să o recupereze într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigaşă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înşelăciunii şi supravieţuirii.

Biletele s-au pus deja în vânzare online şi la casele de bilete, iar programul cinematografelor poate fi consultat pe cinemagia.ro.