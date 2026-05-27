Misiune spectaculoasă de salvare într-o peșteră din Laos. Cinci căutători de aur au fost găsiți după o săptămână

Cinci dintre cele şapte persoane rămase blocate de o săptămână într-o peşteră din Laos, din cauza creşterii nivelului apei, sunt în viaţă, au anunţat miercuri echipele de salvatori din această ţară şi din Thailanda, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Am găsit cinci persoane în viaţă şi care sunt în siguranţă. Le căutăm în continuare şi pe celelalte două persoane”, au scris pe reţelele de socializare reprezentanţii unei asociaţii de salvatori din Laos, publicând şi o înregistrare video care îi arată strigând de bucurie şi strângându-se în braţe în momentul aflării acestei veşti.

„Ne-am atins ţinta la ora 16:30. Am găsit cinci persoane şi le căutăm pe celelalte două”, a declarat, la rândul său, salvatorul thailandez Kengkach Bangkawong într-un videoclip distribuit pe Facebook.

Şapte săteni au fost surprinşi de o creştere bruscă a nivelului apei după ce au coborât pe 20 mai să caute aur într-o peşteră din provincia Xaysomboun, la nord-vest de capitala ţării, Vientiane.

Proviziile care le-au salvat viața

Ei nu au mai dat niciun semn de viaţă până acum, însă un scafandru specializat în operaţiuni de salvare declarase miercuri dimineaţă că avea încă „speranţe mari” să îi găsească în viaţă. „Au intrat în mină cu provizii care le permit să supravieţuiască mai multe zile sub pământ”, a explicat Mikko Paasi.

Acest finlandez a participat în 2018 la salvarea spectaculoasă a tinerilor fotbalişti rămaşi blocaţi într-o peşteră din Thailanda, o misiune care a ţinut lumea întreagă cu sufletul la gură timp de aproape trei săptămâni.

Misiunea din Laos s-a desfăşurat „într-un mediu extrem de îndepărtat şi ostil”, a precizat Mikko Paasi, care a menţionat „o mină de aur abandonată”.

Cele şapte persoane se află, după spusele sale, într-o cavitate situată la aproximativ 300 de metri de intrarea în peşteră, unde salvatorii se confruntă cu numeroase obstacole, precum inundaţii, riscuri de prăbuşire şi lipsa oxigenului.