Misiunile ambițioase ale Rusiei către Lună și Venus vor mai aștepta. Anunțul făcut de președintele Academiei Ruse de Științe
Misiunile spațiale rusești programate să ajungă pe Lună și planeta Venus au fost amânate, a declarat președintele Academiei Ruse de Științe (RAS), Ghennadi Krasnikov, citat de Meduza.
Rusia afirmă acum că intenționează să își lanseze sonda orbitală „Luna-26” abia în în 2028. Krasnikov a explicat într-un interviu acordat ziarului Izvestia că sarcina principală a sondei va fi de a selecta locuri de aterizare potrivite pentru misiunile viitoare. Următoarele două misiuni „Luna-27” vor fi trimise la Polul Nord și Polul Sud al satelitului Pământului în 2029 și 2030.
„În încă trei sau patru ani, va avea loc misiunea Luna-28, care va livra pe Pământ mostre de sol lunar. De asemenea, va fi lansată sonda orbitală Luna-29”, a promis președintele RAS. Potrivit acestuia, în 2035 sau 2036 va fi lansat și satelitul „Luna-30”, cu un rover lunar greu pentru cercetări științifice pe termen lung.
În ceea ce privește nava interplanetară automată „Venera-D”, aceasta va fi lansată în 2036, dacă lucrurile decurg conform noului calendar. RAS anunțase anterior că lansarea unei misiuni către Venus pentru studierea suprafeței, atmosferei și structurii interne a planetei era planificată pentru 2031.
Însă directorul științific al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe, academicianul Lev Zeleni, a declarat recent că misiunea nu va putea fi lansată mai devreme 2034-2035.
Rusia are planuri ambițioase pentru spațiu
Rusia a eșuat în prima sa misiune lunară din istoria sa modernă în august 2023. Sonda automată Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața satelitului Pământului după ce motorul acesteia nu s-a oprit la timp pentru o aterizare reușită, potrivit concluziilor Roscosmos – agenția spațială a Rusiei.
După eșecul misiunii „Luna-25”, Moscova a decis accelerarea lansării stației „Luna-26” și a anunțat în decembrie 2023 că aceasta va fi lansată în 2027 – cu un an mai devreme decât noul obiectiv anunțat acum de Krasnikov.
În pofida acestor regrese, Roscosmos a anunțat în martie anul trecut că plănuiește să instaleze un reactor nuclear pe Lună în parteneriat cu China până în 2033-2035.
Rusia lucrează de asemenea la o stație orbitală proprie, asemănătoare stației Spațiale Internaționale, despre care șeful Roscosmos Yuri Borisov a anunțat în luna decembrie că va fi lansată în 2028.