Mister după ce un avion strategic al SUA a aterizat la Moscova. Kremlinul spune că nu știe despre ce e vorba

Un avion militar de transport strategic al Forțelor Aeriene americane a aterizat marți dimineață pe un aeroport moscovit, însă președinția rusă afirmă că nu știe despre ce este vorba.

Potrivit Reuters, Kremlinul a declarat marți că nu deține informații cu privire la aeronava C-17A Globemaster III ce a ajuns pe aeroportul Vnukovo din Moscova.

Datele site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24 arată că avionul Forțelor Aeriene ale SUA a aterizat pe aeroportul situat în apropierea capitalei ruse în prima parte a zilei de marți.

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM — Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026

De asemenea, potrivit FlightRadar24, același avion a mers duminică de pe aeroportul internațional american Charleston la baza miliară Camp Springs după care, în aceeași zi, a decolat spre Riga.

De acolo a decolat marți dimineață și a ajuns pe aeroportul de lângă Moscova, mai arată datele de urmărire a zborurilor.

Imagini neconfirmate postate online arată aeronava americană apropiindu-se de aterizare.

🇺🇸🇷🇺✈️ A video shows a US Air Force C-17 Globemaster III (07-7181) arriving at Vnukovo International Airport near Moscow from Riga this morning.



📍 POV Geolocation: 55.60849, 37.33410@GeoConfirmed @FaytuksNetwork @UAControlMap



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C-17 Globemaster III este un avion de transport militar strategic și tactic, construit de Boeing, folosit în special de forțele americane și ale aliaților SUA pentru a muta rapid trupe, echipamente militare grele și provizii.