Mister spulberat după anunțul nocturn al celor de la PRO TV. S-a aflat numele juratei înlocuite după doar un an de la „Românii au talent”

PRO TV a anunțat joi seara că Nadia Comăneci va fi membră în viitoarea ediție a concursului Românii au talent. Televiziunea nu a precizat și pe cine înlocuiește Nadia. A aflat PaginadeMedia.

Anunțul intrării Nadiei Comăneci în juriul „Românii au talent” a fost transmis presei joi seara aproape de miezul nopții și reprezintă una dintre surprizele anului în televiziune, după cum remarcă PaginadeMedia.

Publicația a aflat că Nadia îi va lua locul actriței Carmen Tănase, cea care fusese cooptată în juriu în urmă cu doar un an. Tănase intrase în show în vara lui 2025, atunci când a plecat actorul Dragoș Bucur.

În aceste condiții, în sezonul 17 din „Românii au talent” la masa juriului se vor afla Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Nadia Comăneci.