Misterul absenței șefei Băncii Centrale a Rusiei de la cel mai important eveniment de afaceri al lui Vladimir Putin

Guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina urma să participe la două paneluri dedicate fraudei cibernetice și creșterii economice la cel mai important eveniment de afaceri și investiții din Rusia din acest an.

Însă Nabiullina nu va participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, iar motivul nu este clar.

Explicația oficială pentru lipsa ei de la acest forumului economic reprezentativ al președintelui rus Vladimir Putin este că se află în concendiu medical, potrivit unui purtător de cuvânt al autorității de reglementare citat de agenția de știri RBC, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times, din exil.

Numele șefei Băncii Centrale a fost brusc eliminat de pe lista participanților înaintea sesiunilor din cadrul evenimentului, la care urmează să participe vineri și liderul de la Kremlin.

A lipsit din „motive obiective”

Deputatul din Duma de Stat Andrei Makarov, care a moderat unul dintre panelurile la care urma să ia cuvântul Nabiullina, a declarat că guvernatoarea nu a putut participa din „motive obiective”.

O sursă apropiată uneia dintre corporațiile de stat rusești a declarat pentru ziarul de afaceri Vedomosti că Nabiullina a lipsit, de fapt, de la forum pentru a participa la înmormântarea consilierului său, Alexei Mozhin, care a decedat miercuri, la vârsta de 69 de ani, în ziua de deschidere a forumului supranumit „Davosul rusesc”.

Banca Centrală nu a oferit detalii postului RBC cu privire la faptul dacă Nabiullina s-a îmbolnăvit sau dacă ea a mers la înmormântarea lui Mozhin.

Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, găzduiește începând de miercuri acest forum de investiții, al cincilea de când Rusia a trimis trupe în Ucraina în 2022.

Chiar înainte de debut, drone ucrainene au lovit ținte din orașul în care locuiesc 5,6 milioane de oameni, într-o încercare de a-l pune în dificultate pe șeful Kremlinului și de a arăta cât de vulnerabile sunt orașele Rusiei.

Nabiullina, la al treilea mandat

În cadrul panelului economic la care Nabiullina urma să participe, înalți oficiali financiari ruși au afirmat că țara a atins suveranitatea financiară absolută și trebuie să renunțe definitiv la orice speranță privind ridicarea sancțiunilor occidentale.

Al treilea și ultimul mandat al lui Nabiullina în calitate de șef al autorității de reglementare financiară a Rusiei se încheie pe 24 iunie 2027, notează The Moscow Times.

Președintele Vladimir Putin are obligația legală de a prezenta parlamentului un candidat pentru succesiunea sa până cel târziu în martie anul viitor.