Misterul care înconjoară soarta unor piloți iranieni. Teheranul acuză țara pe care tot Iranul a atacat-o

Un eveniment din luna martie a dus la încordarea relațiilor între Iran și Qatar, Teheranul acuzând că autoritățile de la Doha țin prizonieri piloți iranieni. În schimb, Qatarul susține că nu știe nimic despre soarta lor.

Iranul a reproșat Qatarului că întârzie accesul responsabililor iranieni pe teritoriul său pentru anchetarea sorții unor piloți de avion care ar fi fost capturați în timpul războiului din Orientul Mijlociu, afirmație pe care Doha o respinge.

Pe 2 martie, aviația militară din Qatar anunța că a doborât două bombardiere Suhoi Su-24 ale Iranului, după ce acestea ar fi tras asupra instalațiilor petroliere ale emiratului. La acea vreme, Qatarul nu a oferit informații privind soarta piloților, relatează AFP.

La sfârșitul lunii iulie, armata iraniană anunța că a recuperat trupul unuia dintre piloții uciși în timpul unui atac la începutul lunii martie, care a țintit baza aeriană americană Al-Udeid, aflată în Qatar.

Qatarul susține că i-a căutat pe piloți, dar nu i-a găsit

Sâmbătă, Iranul a afirmat că trei dintre piloții săi au fost capturați de către Qatar și a făcut apel la Crucea Roșie „să faciliteze eliberarea lor”. Diplomația qatareză a dezmințit „categoric” afirmația, denunțând totodată „declarațiile înșelătoare” venite din partea Republicii Islamice.

O declarație la care Iran a reacționat duminică, afirmând că experți ai aviației iraniene așteaptă de mai multe luni să plece în Qatar pentru a cerceta circumstanțele dispariției piloților.

„În loc să nege faptele și să împiedice cercetarea adevărului, guvernul qatarez ar fi trebuit să permită echipei de experți să intre în Qatar”, a afirmat generalul Mohammad Bagherzadeh, șeful Comitetului de căutare a persoanelor dispărute din forțele armate.

Qatarul a negat și această acuzație, susținând că a invitat încă din luna aprilie o echipă din Iran care să fie informată privind echipele de căutare și salvare a piloților, invitație la care Teheranul nu a răspuns.

Potrivit Reuters, Iranul are o dispută similară și cu Kuweit, țară pe care o acuză că-i ascunde informații privind patru militari iranieni pe care i-ar ține prizonieri.

În luna mai, Iranul anunța că patru membri ai unei patrule maritime a Gărzilor Revoluționare au intrat, dintr-o greșeală de navigație, în apele teritoriale kuweitiene. În schimb, Kuweitul afirmă că cei patru plănuiau acțiuni ostile pe teritoriul său.