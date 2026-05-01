Misterul din seif: Povestea presupusei scrisori de adio a lui Jeffrey Epstein, documentul blocat de 7 ani într-un tribunal din SUA

Un tribunal din SUA păstrează sub sigiliu o posibilă scrisoare de adio a lui Jeffrey Epstein. Proba, găsită de un coleg de celulă în 2019, a fost ascunsă anchetatorilor care au investigat cazul, scrie The New York Times.

Nicholas Tartaglione, un coleg de celulă, a declarat că a descoperit biletul în iulie 2019, ascuns într-un roman grafic, după ce Epstein a fost găsit rănit în celulă. Epstein a supraviețuit acelui incident, dar câteva săptămâni mai târziu a fost găsit mort în închisoare.

Documentul a fost sigilat de un judecător federal ca parte a dosarului penal al lui Tartaglione, potrivit documentelor și interviurilor citate de publicația americană. Astfel, anchetatorii care au investigat moartea lui Epstein nu au avut la dispoziție ceea ce ar fi putut fi o probă cheie.

„E timpul să ne luăm rămas bun”

The New York Times a solicitat joi instanței desigilarea biletului. Nicholas Tartaglione susține că mesajul, scris pe o foaie galbenă, conținea frazele: „E timpul să ne luăm rămas bun” și „Ce vrei să fac, să izbucnesc în plâns?”. Biletul ar fi precizat, de asemenea, că anchetatorii „nu au găsit nimic” împotriva lui Epstein.

Deși Tartaglione a menționat biletul într-un podcast anul trecut, mesajul a rămas ascuns publicului. Această secretizare are loc în ciuda faptului că Departamentul de Justiție a publicat, din decembrie, milioane de pagini de documente legate de caz.

Un document făcut public de Departamentul de Justiție al SUA în care apare Jeffrey Epstein, februarie 2026. Model Release: no, Credit line: davide bonaldo / Alamy / Profimedia

O cronologie misterioasă

The New York Times preciează că nu a văzut documentul, iar o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție a declarat că agenția nu îl are în posesie.

Însă, o cronologie enigmatică de două pagini din dosare descrie modul în care biletul a ajuns să fie implicat în procesul lui Tartaglione. Cronologia menționează că avocații lui Tartaglione au autentificat biletul, deși nu explică cum. Dacă a fost scrisă de Epstein, mesajul ar putea oferi informații despre starea sa în săptămânile dinaintea morții sale, mai scrie NYY.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție a declarat că, în baza legii federale privind divulgarea dosarelor Epstein, agenția „a depus eforturi exhaustive pentru a colecta toate documentele aflate în posesia sa”. Aceste eforturi au inclus colectarea datelor de la Biroul Penitenciarelor și de la Biroul Inspectorului General.

Moartea lui Epstein, la vârsta de 66 de ani, a fost declarată sinucidere de către medicul legist din New York. Totuși, lacunele de securitate din centrul de detenție au generat teorii privind posibilitatea unui omor.

După incidentul din iulie, când oficialii închisorii l-au întrebat despre urmele de pe gât, Epstein a susținut că Tartaglione l-a atacat și a negat că ar fi avut intenții de sinucidere.

Ce spune colegul de celulă a lui Epstein

Tartaglione, fost ofițer de poliție condamnat pentru patru crime, a negat constant că l-ar fi agresat pe Epstein. Documentele închisorii arată că, la o săptămână după acuzația inițială, Epstein le-a spus oficialilor că „nu a avut niciodată probleme” cu Tartaglione și că se simțea în siguranță cu acesta.

În prezent, Tartaglione ispășește patru pedepse pe viață, dar susține că este nevinovat și a depus recurs.

În interviuri recente acordate prin telefon, el a explicat cum a găsit biletul după ce Epstein a fost mutat din celulă și pus sub supraveghere pentru prevenirea sinuciderii.

„Am deschis cartea să citesc și acolo era”, a declarat Tartaglione, descriind biletul ca pe o bucată de hârtie galbenă ruptă dintr-un bloc de notițe. El a predat documentul avocaților săi pentru a se apăra în cazul în care ar fi fost acuzat în continuare de agresiune.

Biletul nu apare în anchetele oficiale, inclusiv în raportul din 2023 al Biroului Inspectorului General. Totuși, o cronologie din dosarele Epstein rezumă parcursul documentului prin sistemul judiciar. Conform acesteia, pe 27 iulie 2019, la patru zile după tentativa de sinucidere, Tartaglione i-a povestit avocatului său, Bruce Barket, despre bilet.

Cronologia indică faptul că avocații au autentificat scrisul la sfârșitul anului 2019. „Avocații mei au vrut să se asigure că nu eu am scris-o”, a declarat Tartaglione, precizând că au solicitat intervenția unor experți în grafologie.

Fotografia din 28 martie 2017 îl înfățișează pe Jeffrey Epstein, conform Registrului Prestatorilor de Infracțiuni Sexuale din Statul New York. Procurorii federali au anunțat pe 9 ianuarie 2020 că înregistrările video din zona celulei sale, din timpul primei tentative de sinucidere, au fost șterse. Credit line: New York State Sex Offender Registry / AP / Profimedia

Biletul, într-un seif al unui tribunal

Judecătorul Kenneth M. Karas, care se ocupă de cazul lui Tartaglione, a dispus în cele din urmă ca biletul să fie predat instanței. John Wieder, unul dintre avocații lui Tartaglione, a declarat că a dus documentul la tribunal și l-a înmânat unui grefier, dar a precizat că nu își amintește conținutul acestuia.

Nota a devenit ulterior subiectul unui litigiu de lungă durată între avocații lui Tartaglione. Documentele legate de această dispută au fost clasificate ca secrete pentru a proteja confidențialitatea dintre avocat și client. Din acest motiv, judecătorul a numit un avocat extern pentru a analiza conflictul.

În prezent, biletul rămâne depozitat într-un seif al tribunalului din White Plains. Un purtător de cuvânt al instanței a refuzat să comenteze existența documentelor sigilate, precizând doar că acestea sunt păstrate în siguranță.

Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat care a murit în închisoare în august 2019, a avut numeroase legături la nivel înalt. Pe 30 ianuarie, Departamentul de Justiție a publicat milioane de noi pagini din dosare, care scot la iveală legături cu figuri influente precum Andrew Mountbatten-Windsor, Bill Gates, Bill Clinton sau Donald Trump. Toți aceștia au negat orice implicare sau cunoștință despre activitățile ilegale ale lui Epstein.