Misterul din Strâmtoarea Ormuz: Armistițiul a fost semnat, dar petrolierele au rămas blocate

Cea mai importantă rută petrolieră a lumii a rămas paralizată miercuri, la o zi după anunțarea armistițiului dintre SUA și Iran. Deși Casa Albă a negat blocajul, datele maritime au arătat că nicio navă petrolieră nu a reușit să treacă, potrivit The New York Times (NYT).

Până miercuri după-amiază, nicio navă de transport petrol sau gaze nu traversase strâmtoarea de la încheierea armistițiului de marți, conform datelor furnizate ziarului NYT de către Kpler, o firmă globală de monitorizare a navelor. Nikos Pothitakis, reprezentantul firmei, a explicat că, indiferent de statutul oficial, ruta era „practic închisă”, singurele ambarcațiuni care au reușit să treacă fiind patru nave de marfă.

La rândul său, presa de stat iraniană a anunțat, tot miercuri, că ruta este „complet închisă” și că unele petroliere au fost respinse. Măsura ar fi venit ca răspuns la atacurile israeliene asupra Libanului, potrivit unor surse afiliate Gărzilor Revoluționare.

Televiziunea de la Teheran a susținut că navele trebuie să se coordoneze cu marina și să folosească rute speciale din cauza minelor. Această poziție a fost întărită de ministrul de externe al Iranului, care a declarat că trecerea este condiționată de „limitări tehnice”.

Blocajul este alimentat și de reticența marinarilor și a asiguratorilor, care evită să-și relueze operațiunile până când nu vor avea garanții clare privind siguranța rutei, scrie NYT.

Casa Albă a negat blocajul. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a calificat informațiile despre închiderea strâmtorii drept „false”. Apoi ea a cerut redeschiderea „imediată” a căii navigabile, însă a evitat să precizeze cine controlează în prezent zona.

Conflictul a început la sfârșitul lunii februarie, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul. Ca răspuns, Teheranul a început să închidă strâmtoarea Ormuz, o rută vitală prin care trece un sfert din petrolul și o cincime din gazul natural al lumii.

Strâmtoarea a fost în centrul unui ultimatum apocaliptic lansat săptămâna aceasta de președintele Trump, care a declarat că va distruge o „întreagă civilizație” dacă Iranul nu va respecta termenul limită de marți seara pentru redeschiderea căii navigabile.