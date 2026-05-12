Misterul navei rusești Ursa Major: Naufragiu programat sau un dezastru nuclear evitat în drum spre Phenian

Nava rusească Ursa Major, care ar fi transportat ilegal două reactoare nucleare destinate Coreei de Nord, s-a scufundat în apropierea coastelor Spaniei după o serie de explozii suspecte. Dovezile indică un posibil act de sabotaj, potrivit unei anchete CNN.

Soarta navei rusești a fost învăluită în mister încă de la scufundarea sa, pe 23 decembrie 2024. Totuși, o investigație CNN sugerează că acest incident ar putea marca o intervenție rară și de mare miză a unei forțe militare occidentale, menită să împiedice Rusia să transfere tehnologie nucleară avansată aliatului său cheie, Coreea de Nord.

Nava a plecat în misiune la doar două luni după ce Kim Jong Un trimisese trupe pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina.

Activitățile militare recente din jurul epavei adâncesc enigma. Avioane americane de „detectare” nucleară au survolat nava scufundată de două ori în ultimul an, potrivit datelor publice de zbor. Mai mult, la o săptămână după naufragiu, o navă de spionaj rusă ar fi vizitat locul, provocând alte patru explozii controlate, probabil pentru a distruge probele compromițătoare, conform unor surse familiarizate cu ancheta spaniolă privind incidentul.

Guvernul spaniol a oferit puține informații, publicând o declarație doar pe 23 februarie, în urma presiunilor din partea parlamentarilor opoziției.

Căpitanul rus al navei le-a declarat anchetatorilor spanioli că nava Ursa Major transporta „componente pentru două reactoare nucleare similare celor utilizate în submarine” și că nu era sigur dacă acestea erau încărcate cu combustibil nuclear.

Seria de evenimente care au dus la scufundarea navei Ursa Major pe fundul Mării Mediterane rămâne neclară. Este posibil ca un tip rar de torpilă să fi fost utilizată pentru a sparge coca navei, potrivit anchetei spaniole. Incidentul a avut loc la sfârșitul președinției lui Joe Biden, când SUA se temea de o escaladare directă cu o Rusie aflată în ofensivă în Ucraina.

Nava, autorizată să transporte încărcătură nucleară

Înainte de incident, Ursa Major participase la campania Rusiei în Siria, iar pe 11 decembrie a plecat din Sankt Petersburg spre Vladivostok. Oficial, nava transporta 129 de containere goale, două macarale mari și două „capace de canal”, deși compania mamă, Oboronlogistics, primise recent autorizația de a transporta materiale nucleare.

Traseul navei a fost monitorizat de marina portugheză până pe 22 decembrie, cargoul fiind escortat de două nave militare rusești, Ivan Gren și Aleksandr Otrakovsky. Ajunsă în apele spaniole, nava a încetinit dramatic, iar pe 23 decembrie, la ora 11:53, a emis un semnal de ajutor după ce trei explozii în sala motoarelor au ucis doi membri ai echipajului.

Salvatorii spanioli au recuperat cei 14 supraviețuitori, însă nava militară rusă Ivan Gren a intervenit agresiv, ordonând navelor din apropiere să păstreze distanța și cerând returnarea imediată a echipajului.

Deși nava nu părea gata să se scufunde, la ora 21:50, Ivan Gren a lansat rachete de semnalizare, urmate de patru explozii subacvatice detectate seismic. La ora 23:10, Ursa Major s-a scufundat la o adâncime de 2.500 de metri.

În timp ce Ursa Major se scufunda în apele Mediteranei, Rusia a lansat imediat acuzația unui „atac terorist” asupra navei. Ministerul rus al Apărării, prin compania Oboronlogistics, a negat că vasul ar fi fost supraîncărcat, susținând că exploziile au fost provocate de o sursă externă necunoscută.

Mărturia de la bordul navei

Căpitanul navei Ursa Major, Igor Anisimov, a mărturisit ulterior anchetatorilor din Cartagena că „capacele de canal” erau, de fapt, componente pentru două reactoare nucleare destinate portului nord-coreean Rason.

Ipoteza că reactoarele trebuiau să ajungă în Coreea de Nord este susținută de evenimentele din decembrie 2025. Atunci, regimul de la Phenian a publicat imagini cu primul său submarin nuclear, însă fotografiile cu liderul Kim Jong Un arată doar coca sigilată a navei.

Lipsa oricărei dovezi privind existența unui reactor funcțional în interior sugerează că programul militar nord-coreean a rămas blocat după scufundarea navei Ursa Major, mai scrie CNN.

Misterul a fost completat o săptămână mai târziu, când nava de spionaj rusă Yantar a fost detectată deasupra epavei timp de cinci zile, perioadă în care s-au înregistrat alte patru explozii pe fundul mării. Guvernul spaniol a declarat că recuperarea cutiei negre este imposibilă fără riscuri majore, lăsând epava și încărcătura sa într-o zonă inaccesibilă.