Misterul seifului imposibil de deschis din Vila Gh. Tătărescu și o premieră: reședința din inima Bucureștiului a fostului premier poate fi vizitată 

Vila “Arethia și Gheorghe Tătărescu” se află în inima Bucureștiului, pe strada Polonă numărul 19, și are o uriașă valoare memorială și arhitecturală, în ciuda infamei sale istorii postbelice.

După arestarea lui Gheorghe Tătărescu, luat din casă în dimineața zilei de 20 aprilie 1950, în nobila reședință s-a instalat Mia Groza, fata lui Petru Groza, șeful primului guvern comunist din istoria noastră.

După 1989, splendida clădire a continuat să decadă, aici fiind amenajat de Dinu Patriciu cel mai scump restaurant din București, cu ingrediente aduse din Germania și bucătar cu 3 stele Michelin.

Pentru prima oară în istoria sa, Vila “Arethia și Gheorghe Tătărescu” este deschisă publicului.

Citește, pe B365.ro, despre noua viață a casei și descifrarea misterului seifului din biroul lui Gheorghe Tătărescu.