Miza de un trilion de dolari: Instagram și Facebook se pot schimba pentru totdeauna dacă Meta pierde acest proces

O acțiune în justiție deschisă de 30 de state americane solicită modificări fundamentale ale platformelor de socializare, arată că Meta a prejudiciat utilizatorii tineri, și cere despăgubiri record.

„Dacă Meta pierde acest proces, Instagram și Facebook s-ar putea schimba pentru totdeauna”, titrează BBC un articol publicat luni despre procesul istoric care vizează eliminarea numărului de „like-uri”, a derulării infinite și a filtrelor de imagine care modifică aspectul persoanei de pe aceste platforme.

După ce a suferit o serie de înfrângeri în instanță în legătură cu modul în care platformele sale au vizat și au prejudiciat utilizatorii tineri, Meta se confruntă acum cu un proces cu juriu. Programat să înceapă marți, acesta reprezintă cea mai mare amenințare de până acum la adresa activității sale, scrie sursa citată.

Acțiunea are la bază un proces intentat în 2023 de 30 de state americane, printre care California și New York. Autoritățile invocă numeroase încălcări ale legilor federale și statale privind protecția vieții private a copiilor.

Statele nu doar că solicită despăgubiri de peste 1 trilion de dolari de la Meta, ci cer și modificări ale platformelor Instagram și Facebook.

Ce schimbări se cer

implementarea unui proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți;

modificarea algoritmilor de recomandare care manipulează dopamina;

eliminarea multor filtre de imagine care modifică aspectul persoanei în fotografii;

eliminarea redării automate a conținutului video;

interzicerea creării de conturi multiple;

eliminarea postărilor care dispar sau a celor efemere, precum Instagram Stories.

Toate aceste funcționalități sunt esențiale pentru experiența actuală a utilizatorilor pe platformele Meta.

Aceste opțiuni au fost concepute, conform argumentelor aduse în instanță, pentru a menține utilizatorii, inclusiv adolescenții și copiii, în aplicații cât mai des și cât mai mult timp posibil. Statele susțin că Meta chiar îngreunează reducerea timpului petrecut de tineri pe platforme, prin mijloace precum notificările frecvente menite să-i readucă în aplicații.

Compania lui Mark Zuckerberg este acuzată că, prin vizarea utilizatorilor minori, „a ales să-i exploateze” pentru a-i face dependenți de platformele sale, astfel încât să-și poată crește baza de utilizatori și să-și extindă afacerea.

În prezent, valoarea Meta pe piața bursieră este de aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

Meta neagă acuzațiile

„Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem încrezători că probele vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată față de sprijinirea tinerilor”, a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei într-un comunicat.

Judecătoare în acest proces este Yvonne Gonzalez Rogers, magistrat federal șef în California, cunoscută pentru stilul său incisiv și direct, construit de-a lungul a aproape 20 de ani de activitate în magistratură. Ea s-a aflat, de asemenea, la conducerea instanței în procesul de mare rezonanță dintre Elon Musk și Sam Altman.

Rețelele sociale, o „perturbare a ordinii publice”

Într-o hotărâre recentă împotriva Meta, un judecător din New Mexico a amendat compania cu suma totală de 942 de milioane de dolari și i-a ordonat să efectueze modificări similare cu cele pe care le solicită acum și alte state.

Decizia recentă impune modificări precum eliminarea aprecierilor pentru minori și restricționarea notificărilor.

Judecătorul Bryan Biedscheid a declarat că Meta reprezintă o „perturbare a ordinii publice”, asemănătoare unei fabrici care poluează aerul pe care îl respiră oamenii, provocând „efecte nocive” care afectează întreaga populație. Meta a spus că va face apel împotriva hotărârii.

Deși ordinul magistratului impune companiei efectuarea de modificări doar în New Mexico, un eșec în noul caz va obliga Meta să implementeze aceste schimbări la nivelul platformelor în întreaga SUA.

Cele 30 de teritorii implicate în acest demers reprezintă aproape două treimi din populația țării, iar o decizie finală va marca o schimbare semnificativă a experienței oferite de aceste rețele sociale.

Numărul de „like-uri”, de exemplu, face parte din Meta încă din primii ani, când compania se numea Facebook și aceasta era singura sa platformă. Astăzi, deși sunt omniprezente și reprezintă principala modalitate de interacțiune online, aprecierile sunt considerate din ce în ce mai mult o modalitate de a alimenta sentimente negative, în special în rândul tinerilor.

Mărturia unei tinere pe nume Kaley descrie o astfel de situație. Ea a explicat în instanță cum folosea un sistem de zeci de conturi pe YouTube și Instagram pentru a genera „like-uri” la propriile postări, în speranța de a-și alimenta sentimentele de validare.

Kaley avea doar nouă ani la momentul respectiv și își amintește că se simțea deprimată, afecțiune care i-a fost diagnosticată ulterior, la vârsta de 10 ani.

În cadrul noului proces, avocații au făcut referire chiar la cercetările interne ale Meta. Aceste documente au arătat că indicatorii de interacțiune stimulează „comparația socială”, adică actul mental de a-și evalua propria valoare în raport cu imaginea altcuiva. Această comparație generată de Instagram a fost asociată cu o singurătate sporită, o imagine corporală mai proastă și o stare de spirit sau un afect negativ.