Miza incursiunii bombardierelor chinezești și rusești în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud. Axa Beijing-Moscova testează forțele din Pacific

Forțele armate ale Chinei și Rusiei au efectuat sâmbătă o patrulare aeriană deasupra Mării Japoniei, Mării Chinei de Est și Oceanului Pacific de Vest, au raportat duminică mass-media de stat chineze, citând Ministerul Apărării de la Beijing, transmite duminică EFE.

Cele două țări au desfășurat aceste manevre cu scopul de a „demonstra hotărârea și capacitatea ambelor forțe de a păstra pacea și stabilitatea regională”, conform scurtului comunicat de presă dat publicității, care menționează că aceasta a fost a 11-a patrulare de acest tip realizată împreună, scrie Agerpres.

Un videoclip difuzat de Ministerul chinez al Apărării arată că la operațiune au participat mai multe tipuri de aeronave, printre care avionul de vânătoare J-10C, avionul de atac Su-30MKK, avionul cisternă YY-20, avionul de avertizare timpurie și control KJ-500A, bombardierul H-6K și bombardiere rusești Tu-95.

Ca reacție la aceste exerciții, despre care nu au fost oferite detalii concrete, Coreea de Sud și Japonia au răspuns prin desfășurarea propriilor avioane de vânătoare.

Tensiuni în Pacific

Tokio și Seul au spus că avioanele nu le-au încălcat spațiile aeriene, iar executivul nipon a transmis profunda sa îngrijorare atât către Beijing, cât și către Moscova prin Ministerul de Externe, potrivit agenției taiwaneze CNA.

Tensiunile în jurul acestor zone s-au intensificat în ultimele luni, odată cu creșterea activităților militare și a celor ale pazei de coastă chineze, dar și cu o coordonare sporită în materie de securitate între Japonia, Filipine și Statele Unite.

În urmă cu trei săptămâni, guvernul chinez a lansat o „operațiune specială de control al traficului maritim” în apele situate la est de Taiwan ca răspuns la anunțul făcut de Tokio și Manila de a începe negocieri pentru delimitarea zonelor lor economice exclusive și a platourilor continentale în acea regiune.

China are un conflict teritorial cu Japonia în Marea Chinei de Est pentru insulele Diaoyu (Senkaku), pe lângă faptul că revendică aproape în întregime Marea Chinei de Sud, prin care trece aproape o treime din comerțul maritim mondial și unde are dispute cu mai multe țări din Asia de Sud-Est.