Mizele secrete ale inteligenței artificiale și culisele luptei pentru supremația în domeniul AI

Dacă vrei să afli care au fost primele erori ale lui ChatGPT, de ce a fost comparat cu un medicament scos pe piață pentru a fi testat direct pe oameni, cine s-a îndrăgostit de o casetă simplă de text și cum a eșuat inteligența artificială în domeniul medical, toamna aceasta apare o carte în care găsești răspunsurile. Supremație.Inteligența artificială, ChatGPT și cursa care va schimba lumea, de Parmy Olson, este o introducere indispensabilă în domeniul inteligenței artificiale, cu toate pericolele și promisiunile asociate (editura ZYX Books).

Bani, putere și un pact care va schimba lumea – cartea spune povestea uluitoare a modului în care giganții tehnologici, cercetătorii de elită și guvernele lumii se luptă pentru a atinge supremația în domeniul inteligenței artificiale. De asemenea, are în vedere rivalitatea continuă dintre cei doi CEO care au cultivat o religie în jurul misiunii lor de a construi mașini superinteligente: Sam Altman, CEO al OpenAI, pasionat de poker, și Demis Hassabis, CEO al DeepMind, pasionat de șah.

Parmy Olson este o jurnalistă specializată în tehnologie, care cercetează evoluția inteligenței artificiale, din 2016, pentru Forbes, Wall Street Journal și Bloomberg. Pe baza unor interviuri exclusive și a unei documentări riguroase, în care apar nume răsunătoare ale industriei, cum ar fi Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Satya Nadella sau Larry Page, Supremație oferă o privire amplă asupra celor care vor să controleze viitorul, în numele ,,altruismului eficient” – un fel de cursă a binelui comun, în care se pun la bătaie multe dintre resursele lumii.

„Scenariile science‑fiction ne‑au distras atenția de la amenințările mai subtile și înșelătoare pe care IA le reprezintă”

Citește un fragment în avanpremieră:

„Mulți dezvoltatori de inteligență artificială susțin că această tehnologie deschide calea spre utopie. Alții ne avertizează că ar putea duce la prăbușirea civilizației umane. În realitate însă, scenariile science‑fiction ne‑au distras atenția de la amenințările mai subtile și înșelătoare pe care IA le reprezintă: perpetuarea rasismului, destabilizarea industriilor creative și multe altele.

În spatele acestei forțe invizibile se află companii care au preluat controlul dezvoltării IA și s‑au concentrat pe consolidarea domeniului. Mânate de o dorință nestăvilită de expansiune, ele au ales calea scurtă, sacrificând principii esențiale și inducând publicul în eroare cu privire la produsele lor. În acest fel, au ajuns să fie niște custozi cu o reputație îndoielnică ai acestui instrument.

Nicio organizație din istorie nu a acumulat atât de multă putere și nu a avut un impact atât de puternic asupra unui număr atât de mare de oameni precum marile companii de tehnologie din zilele noastre. Google gestionează căutările a 90% dintre utilizatorii de internet la nivel mondial, iar software‑ul Microsoft este folosit de 70% dintre oamenii care au un computer. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste companii nu se declară mulțumită. Microsoft vrea să acapareze o parte din piața motoarelor de căutare dominată de Google și evaluată la 150 de miliarde de dolari, iar Google vizează piața de servicii cloud a Microsoft, estimată la 110 miliarde de dolari. Ca să câștige războiul, fiecare companie a înhățat o parte din ideile celeilalte, ceea ce explică de ce, în esență, viitorul inteligenței artificiale a fost modelat mai ales de doi oameni: Sam Altman și Demis Hassabis.

Primul este un antreprenor uscățiv și calm, la 40 de ani, care preferă să poarte pantofi sport la birou. Celălalt este un fostcampion la șah, trecut de 45 de ani, pasionat de jocuri până laobsesie. Ambii sunt lideri remarcabil de inteligenți și de carismatici,ale căror viziuni despre omnipotența inteligenței artificialesunt atât de captivante, încât au câștigat adepți de undevotament aproape sectar. Amândoi au ajuns în aceste pozițiidatorită obsesiei lor pentru succes. Altman este cel care a oferitlumii ChatGPT. Hassabis este cel care a făcut ca tehnologiasă apară atât de repede. Progresele celor doi definesc cursa tehnologicădin prezent, dar și problemele cu care ne confruntăm,inclusiv lupta complexă pentru asigurarea unui viitor etic alinteligenței artificiale, în contextul dominației uriașelor companiide tehnologie.

Hassabis și‑a asumat riscul de a fi ridiculizat de comunitatea științifică când a fondat DeepMind, prima companie din lume dedicată dezvoltării unei inteligențe artificiale care să aibă capacitatea cognitivă a ființelor umane. El și‑a propus să facă descoperiri științifice importante despre originile vieții și despre natura realității și să găsească tratamente pentru anumite boli. «Dacă rezolvăm problema inteligenței, putem rezolva apoi orice altă problemă», a spus el.

Câțiva ani mai târziu, Altman a fondat OpenAI, având aceeași ambiție: crearea unei inteligențe artificiale avansate, dar cu un accent mai pronunțat pe generarea prosperității economice pentru întreaga omenire, creșterea bunăstării și construirea «unei vieți mai bune pentru fiecare», după cum mi‑a spus el. «Acesta ar putea fi cel mai important instrument creat vreodată de oameni, permițându‑ne să realizăm lucruri dincolo de limitele posibilului.»

Planurile lui Altman și Hassabis au fost mai ambițioase decât cele mai îndrăznețe visuri ale vizionarilor din Silicon Valley. Ei și‑au propus să creeze o inteligență artificială foarte puternică, capabilă să transforme profund societatea și să elimine necesitatea unor domenii întregi, precum economia și finanțele. Iar avantajele acestei tehnologii aveau să fie furnizate exclusive de ei doi.

În încercarea lor de a dezvolta ceea ce ar putea deveni ultima mare invenție a omenirii, amândoi s‑au confruntat cu modul în care trebuia controlată o tehnologie atât de revoluționară. Inițial, au fost convinși că marile companii de tehnologie, precum Google și Microsoft, nu trebuie să dicteze direcția de dezvoltare, fiindcă acestea pun profitul pe primul plan, în detrimentul bunăstării umanității. De aceea, ani în șir, pe maluri opuse ale Atlanticului, și unul, și celălalt au bâjbâit în căutarea unor soluții inovatoare pentru ca laboratoarele lor de cercetare să protejeze IA și să facă din binele comun o prioritate. Ei au promis să păzească atent inteligența artificială.

Pe de altă parte, amândoi au vrut să fie primii. Pentru a construi cel mai puternic software din istorie, aveau nevoie de resurse financiare și de o putere de calcul colosală, iar cea mai bună sursă era Silicon Valley. Cu timpul, Altman și Hassabis au înțeles că, în cele din urmă, nu se pot lipsi de ajutorul marilor companii de tehnologie. Pe măsură ce eforturile lor de a crea o IA superinteligentă au început să dea roade și s‑au lăsat influențați de ideologii noi și controversate, cei doi au cedat și au făcut unele compromisuri în privința obiectivelor lor nobile.

Au cedat controlul unor companii care s‑au grăbit să comercializeze instrumentele IA către public, neluând în calcul consecințele și aproape fără nicio supraveghere din partea autorităților de reglementare. Concentrarea puterii în domeniul IA a dus la reducerea concurenței, la noi forme de intruziune în viața privată și la perpetuarea prejudecăților rasiale și de gen”.

