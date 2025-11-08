Moartea lui Marat – Indicii ascunse în capodopera din 1793 inspirată de o crimă reală

„Moartea lui Marat”, pictură din 1793 a lui Jacques-Louis David care îl redă pe jurnalistul și revoluționarul francez înjunghiat letal, conține numeroase mesaje politice.

Tabloul este, aparent, o imagine simplă a unei crime reale, dar la o privire atentă indicii noi pot fi remarcate. Jean-Paul Marat, care agita spiritele pentru execuția regelui Ludovic al XVI-lea, a fost ucis în 13 iulie 1793.

