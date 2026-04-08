Moartea lui Mircea Lucescu, reacție: „Când 74% dintre compatrioții săi cred că nu munca aduce succesul, Lucescu și-a construit toată carieră pe muncă, până la capăt”

„Mircea Lucescu a pornit de jos, din cartierul mărginaș al anilor 50, Apărătorii Patriei. Ca în filmele cu „self-made man”, a spulberat clișeele. A fost un model de reușită prin muncă, pasiune și profesie învățată temeinic”, scrie ziaristul Cătălin Tolontan.

Jurnalistul își amintește că Lucescu obișnuia să spună că „Unii oameni se încarcă dormind, alți oameni se încarcă muncind”.

Dorința lui Lucescu de a se înhăma până în ultima clipă ca selecționer e dificil de înțeles. S-a prăbușit, la propriu, în vestiar, în timp ce realiza analiza unui meci pierdut. A făcut bine sau și-a neglijat sănătatea? A privit retragerea ca pe o lâncezeală autoimpusă? Poate că nu vom afla niciodată.

Dacă e adevărat că nu e important cum mori, ci cum trăiești, asta se vede în reacțiile de după dispariția lui Mircea Lucescu. FIFA, UEFA, Real Madrid (unde nu a antrenat), Inter Milano și absolut toate cluburile pe care le-a antrenat, personalități care l-au admirat, deși le-a fost competitor, curg reacții emoționante din toată lumea.

