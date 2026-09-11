Moartea unui star pop în Grecia a dus la arestarea a doi medici. Decesul a avut loc într-o clinică anti-îmbătrânire

Doi medici au fost arestaţi în Grecia după decesul unui star al muzicii elene în timpul unei proceduri de schimb plasmatic, un incident care a ridicat semne de întrebare cu privire la reglementările ce vizează clinicile private care oferă tratamente anti-îmbătrânire în această ţară, informează AFP, preluată de Agerpres.

Giorgios Mazonakis, un star al muzicii etno-pop greceşti, a murit la vârsta de 54 de ani, miercuri, în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui schimb plasmatic, un tratament utilizat pentru a elimina din sânge elementele toxice care stau la originea unei patologii.

Folosit pentru tratarea unor afecţiuni diverse, inclusiv a bolilor autoimune precum scleroza în plăci, schimbul plasmatic este din ce în ce mai des utilizat ca tratament anti-îmbătrânire.

Cei doi medicii, care formează un cuplu în viaţa reală, au negat orice responsabilitate în acest deces şi au afirmat că Giorgos Mazonakis îşi pierduse cunoştinţa înainte de începerea tratamentului.

Eliberaţi după ce au fost interogaţi miercuri, ei au fost arestaţi joi după ce Poliţia elenă a descoperit aparente incoerenţe în depoziţiile lor. Contrar afirmaţiilor făcute de cei doi medici, se pare că tratamentul era deja în curs de desfăşurare atunci când cântăreţul şi-a pierdut cunoştinţa.

Ministrul grec al Sănătăţii, Adonis Georgiadis, a recunoscut că reglementările ce vizează clinicile anti-îmbătrânire din Grecia reprezintă „o zonă gri”, care ar trebui să fie reevaluată. „În prezent nu există un cadru de reglementare”, a declarat el pentru postul de televiziune Action24 TV. „Acest domeniu medical evoluează rapid, depăşind legile existente”, a subliniat el.

Mai mulţi oficiali eleni au subliniat că schimbul plasmatic este o procedură complexă şi uneori riscantă, care necesită prezenţa unei echipe medicale complete şi care nu ar trebui să intre în sfera de activitate a unei clinici private.

„Este absolut sigur că această activitate este ilegală”, a declarat vineri ministrul Adonis Georgiadis pentru postul public de televiziune ERT. „Este interzis să se realizeze (un schimb plasmatic) în afara unui mediu spitalicesc”, a mai spus el.

Avocatul celor doi medici, Nikos Agapinos, a declarat pentru presa elenă că ei lucrau „într-o clinică legală, cu echipamente corect înregistrate”.

Giorgios Mazonakis a fost unul dintre cele mai cunoscute staruri pop din Grecia, cu numeroase hituri la activ într-o carieră de peste trei decenii. El ar fi trebuit să susţină un concert la Atena pe 30 septembrie.