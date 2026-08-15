Mobilizare de forţe în Caraş-Severin, unde ard sute de hectare de pădure / La Băile Herculane intervin două elicoptere

Judeţul Caraş-Severin se confruntă cu o situaţie critică din cauza incendiilor care au afectat sute de hectare de pădure şi de vegetaţie forestieră. Pompierii militari, sprijiniţi de echipaje aeriene şi de lucrători silvici, duc o luptă contra cronometru cu flăcările, în mai multe localităţi din judeţ.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin a informat sâmbătă că suprafaţa totală afectată de flăcări depăşeşte, în acest moment, 300 de hectare.

Potrivit ISU, cea mai dificilă intervenţie are loc în zona Băile Herculane – Domogled, în incinta Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei.

„Aici, focul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 25 de hectare de litieră şi fond forestier. Din cauza terenului accidentat, la faţa locului acţionează două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv). Unul dintre aparatele de zbor a aterizat pe stadionul din Herculane pentru coordonare. Până la această oră, sprijinul aerian a fost masiv: primul elicopter a efectuat 51 de aruncări de apă, iar cel de-al doilea 46 de aruncări”, precizează ISU, citat de News.ro.

Reprezentanţii ISU Caraş-Severin informează totodată că la sol echipele sunt formate din patru militari ai Detaşamentului Caransebeş (cu o autospecială ASAS) şi şapte lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane.

Incendii localizate la Măru, Reşiţa şi Pârvova

Potrivit aceleiaşi surse, pompierii au reuşit să limiteze extinderea flăcărilor în alte trei puncte fierbinţi din judeţ, Măru fiind zona cu cea mai mare suprafaţă afectată, unde flăcările au cuprins aproximativ 100 de hectare.

„Intervin militari din Caransebeş, incendiul este localizat, iar salvatorii au creat un perimetru de siguranţă pentru a proteja locuinţele din apropiere. (…) La Pârvova (UAT Lăpuşnicel), un alt incendiu major afectează circa 60 de hectare, iar pentru stingerea lui acţionează şapte militari de la Garda de Intervenţie Bozovici şi patru pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia”, precizează ISU.

Potrivit pompierilor, incendiul din cartierul Secu al municipiului Reşiţa este localizat, după ce a afectat 55 de hectare de vegetaţie uscată şi litieră de pădure.

Tot ISU Caraş-Severin anunță că, la Rusca Montană, veştile sunt bune, aceasta fiind „singura zonă unde pericolul a trecut complet”.

„Incendiul care a mistuit de la izbucnire şi până în prezent o suprafaţă de 62 de hectare a fost lichidat definitiv (…). Autorităţile rămân în alertă maximă şi monitorizează evoluţia tuturor focarelor active din judeţ”, subliniază ISU.