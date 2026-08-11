Model de cerere pentru vizualizarea lucrării la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Cum se depune cererea și când își pot vedea candidații lucrările

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 își pot vedea lucrările după afișarea primelor rezultate, programată pe 18 august, până la ora 12:00. Pentru vizualizare este necesară depunerea unei cereri. În București, cererile se depun în 18 august, inclusiv online, potrivit programului publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

Potrivit procedurii oficiale, vizualizarea lucrării la BAC 2026, sesiunea de toamnă, nu este o condiție pentru depunerea unei contestații. Candidații pot contesta nota fără să își vadă în prealabil lucrarea, iar cei care cer vizualizarea pot decide ulterior dacă depun sau nu contestație.

Procedura de vizualizare are doar caracter informativ și nu presupune modificarea notei obținute, precizează Ministerul Educației.

Când se depun cererile pentru vizualizarea lucrărilor la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Potrivit programului anunțat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru candidații din Capitală cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun în 18 august, în intervalul 14:00-17:00.

Cererile pot fi depuse fizic, la unitatea de învățământ care este centru de examen sau pot fi transmise electronic, la adresa de e-mail a centrului de examen. În cazul unei cereri trimise online, aceasta trebuie însoțită de copia actului de identitate al candidatului.

Candidații din alte județe trebuie să verifice programul și modalitatea de depunere comunicate de centrul de examen sau de inspectoratul școlar.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrării la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

În cerere, candidatul completează datele personale și solicită vizualizarea lucrării sau lucrărilor susținute la examenul de Bacalaureat.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrărilor la BAC 2026, sesiunea de toamnă:

Când se depun contestațiile la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate la Bacalaureatul de toamnă vor fi afișate în 18 august, până la ora 12.00, conform Ministerului Educației.

În aceeași zi începe și depunerea contestațiilor, în intervalul 14:00-18:00. Depunerea contestațiilor continuă pe 19 și 20 august.

Contestațiile sunt soluționate în perioada 20-21 august, iar rezultatele finale la BAC 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate în 24 august 2026.