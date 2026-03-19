Modelul AI puternic care a refuzat să își numească creatorul aparține uneia dintre marile companii din China

Un model puternic de inteligență artificială, care a apărut anonim pe o platformă pentru dezvoltatori săptămâna trecută, provine de la gigantul chinez de smartphone-uri și vehicule electrice Xiaomi. Compania a făcut dezvăluirea după apariția zvonurilor că modelul ar fi de fapt noul sistem AI de ultimă generație al startup-ului chinez DeepSeek, relatează Reuters.

Lansarea la începutul anului trecut a modelelor low-cost DeepSeek-V3 și R1 a declanșat o vânzare masivă de acțiuni tehnologice la nivel global, investitorii fiind îngrijorați că marile companii americane din domeniul AI vor fi surclasate de modele mai ieftine și care funcționează cu o putere de calcul mult mai mică.

De atunci, există un interes considerabil pentru DeepSeek-V4, un model de generație următoare care încă nu a fost lansat.

„Hunter Alpha”, noul model misterios gratuit care a apărut pe site-ul pentru dezvoltatori AI OpenRouter în data de 11 martie, fără a indica dezvoltatorul, a fost descris ulterior de platformă drept un „model stealth”.

MiMo, echipa de dezvoltatori AI de la Xiaomi, condusă de o fostă cercetătoare a DeepSeek, a declarat miercuri că „Hunter Alpha” este o „versiune internă timpurie de test a MiMo-V2-Pro”, un model de top conceput să funcționeze ca un „creier” pentru „agenți AI”.

Așa-zișii agenți AI sunt instrumente concepute să execute cap-coadă sarcini complexe cu input uman minim și cât mai autonom cu putință.

Lansarea noului model Xiaomi are loc într-un moment în care OpenClaw, o platformă open-source pentru agenți AI, este adoptată rapid de utilizatori de toate tipurile din China.

„Eu numesc asta o ambuscadă tăcută – nu pentru că am planificat-o, ci pentru că tranziția de la paradigma de chatbot la cea a agenților s-a produs atât de rapid încât nici noi nu ne-am dat seama pe deplin”, a declarat Luo Fuli, șefa echipei MiMo de la Xiaomi, într-un mesaj pe care l-a publicat joi pe rețeaua de socializare „X”.

Acțiunile Xiaomi listate la Hong Kong au crescut cu până la 5,8% joi.

Un model AI chinezesc misterios

În timpul testelor realizate de Reuters săptămâna trecută, chatbot-ul „Hunter Alpha” s-a descris ca fiind „un model AI chinez antrenat în principal în limba chineză” și a declarat că datele sale se întind până în mai 2025, același punct-limită de cunoaștere raportat și de chatbot-ul DeepSeek.

Întrebat despre creatorul său, sistemul a refuzat însă să identifice dezvoltatorul.

„Știu doar numele meu, dimensiunea parametrilor și lungimea ferestrei de context”, a spus chatbot-ul.

Pagina de profil a „Hunter Alpha” îl descrie ca un model cu un trilion de parametri, ceea ce înseamnă că a fost antrenat folosind aproximativ un trilion de valori ajustabile care determină modul în care sistemul procesează limbajul și generează răspunsuri.

Aceasta și alte specificațiile tehnice impresionante semănau cu așteptările din presa tech privind modelul DeepSeek V4 de generație următoare, despre care publicațiile chineze au relatat că ar putea fi lansat chiar din aprilie.

Lansările de modele „stealth” nu sunt neobișnuite, deoarece platforme precum OpenRouter permit dezvoltatorilor să trimită interogări către zeci de modele AI printr-o singură interfață, devenind astfel un teren popular de testare pentru sisteme noi.

