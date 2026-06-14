Modelul-cadru obligatoriu de contract de muncă între firmele românești și lucrătorii străini din afara UE. Descarcă Ordinul 655/2026 publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Muncii a publicat în Monitorul Oficial cele 3 modele-cadru de documente obligatorii pentru firmele românești care vor să angajeze lucrători străini aduși din afara Uniunii Europene: Contractul de prestări servicii între angajator și firma de plasare a forței de muncă, Contractul de plasare între angajator, firma de plasare și lucrătorul străin, precum și Contractul individual de muncă (CIM) între angajator și lucrătorul străin.

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