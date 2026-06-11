Modelul unui brand românesc care a crescut într-un context economic incert

Într-o piață în care multe branduri românești rămân blocate între producție locală, distribuție limitată și dificultatea de a combate concurența internațională, Faunus Plant arată un model diferit de creștere. Brandul a pornit din zona remediilor naturiste, dar a evoluat într-o companie care îmbină tradiția fitoterapiei cu studii și cercetări moderne, analiza comportamentului de consum și dezvoltarea accelerată a canalelor comerciale.

În doar patru ani, compania a crescut de la aproximativ 2 milioane de lei cifră de afaceri la aproape 60 de milioane de lei la finalul lui 2025. Această evoluție nu este doar rezultatul unei piețe favorabile pentru suplimente alimentare, ci al unui model de business construit etapizat: validarea în online, consolidarea portofoliului, investiții în producție și pregătirea extinderii mai puternice în retailul farmaceutic.

Faunus Plant declară că peste 80% din venituri au fost generate prin canalul online, iar restul prin distribuție în farmacii și plafare. Această structură spune mult despre felul în care s-a construit brandul: digitalul a funcționat ca motor de creștere, dar următoarea etapă strategică se definește tot mai clar în zona offline.

Un brand care a folosit online-ul ca teren de validare

Pentru multe companii românești, online-ul este doar un canal de vânzare. Pentru Faunus Plant, online-ul a fost mai mult decât atât: un spațiu de testare, învățare și validare rapidă.

Prin vânzarea directă către consumator, compania a putut înțelege rapid ce caută oamenii, ce formule generează interes, ce probleme de sănătate apar recurent și ce produse merită dezvoltate mai departe. Într-o categorie în care încrederea este esențială, contactul direct cu publicul a oferit date comerciale utile.

Această etapă a permis brandului să se diferențieze într-o piață aglomerată. Faunus Plant a construit un portofoliu de suplimente moderne, standardizate și ușor de integrat în rutina zilnică. În zilele noastre, produsele naturiste nu mai sunt doar tincturi, ceaiuri sau remedii tradiționale, ci formule moderne, dezvoltate pentru nevoi actuale.

Spre exemplu, toate produsele Faunus Plant sunt certificate TÜV Austria (ISO 22000:2018), o acreditare recunoscută la nivel internațional, care confirmă că procesele sunt evaluate riguros și orientate către siguranța alimentară la cele mai înalte standarde.

De la unitate restrânsă la fabrică modernă

Creșterea rapidă a unui brand pune inevitabil presiune pe producție. În cazul Faunus Plant, trecerea de la o unitate restrânsă din Beiuș la o fabrică mare din Oradea, construită la standarde europene și organizată cu camere separate de procesare pentru tipuri diferite de suplimente, nu este doar un upgrade logistic. Este o acțiune strategică pentru volumul în creștere.

Într-o piață în care consumatorul devine tot mai atent la siguranță, trasabilitate și calitatea ingredientelor, capacitatea de producție devine parte din promisiunea brandului. Nu mai este suficient ca un produs să aibă o poveste bună. Trebuie să existe infrastructură, control, standardizare și capacitatea de a susține cererea pe termen lung.

Pentru Faunus Plant, investiția în producție creează o punte între două lumi: tradiția plantelor medicinale și exigența domeniului farmaceutic. Rețetele dezvoltate intern, selecția ingredientelor, procesarea separată și controlul etapelor de producție devin elemente de business, nu doar detalii tehnice.

Extinderea în farmacii: pasul firesc după validarea online

Deși Faunus Plant a crescut puternic online, datele de consum arată că piața suplimentelor rămâne profund legată de farmacia fizică. Potrivit unor cercetări, 51% dintre cumpărători achiziționează vitamine și suplimente din farmacie, iar 16% cumpără din același canal. În plus, 88% dintre cumpărători aleg farmacia fizică, comparativ cu 12% care cumpără online.

Această diferență schimbă perspectiva. Online-ul a ajutat Faunus Plant să crească rapid, dar farmacia poate aduce un alt tip de client: consumatorul care caută recomandare, proximitate și validare.

Pentru brand, intrarea mai puternică în farmacii nu înseamnă canibalizarea canalului online, ci acces la o piață complementară. Consumatorul care cumpără direct de pe site și consumatorul care cere un produs la raft nu sunt întotdeauna același profil. De aceea, extinderea offline poate funcționa ca un multiplicator de notorietate, volum și încredere.

Mulți români aleg farmacia pentru recomandări

Unul dintre cele mai importante avantaje ale canalului farmaceutic este recomandarea asistată. Conform datelor, 40% dintre cumpărători vorbesc cu farmacistul înainte de decizia finală de produs.

În farmacie, produsul nu câștigă doar prin ambalaj sau preț, ci prin cât de bine este înțeles și recomandat. Faunus Plant își poate valorifica aici portofoliul construit pe nevoi clare: digestie, imunitate, articulații, somn, stres, detoxifiere, energie, piele, păr și unghii.

Faunus Plant nu vine doar cu produse, ci cu soluții la problemele comerciale reale ale farmaciei. Printre acestea se numără relevanța de raft, valoarea percepută, suportul pentru farmacist și conversia în zona de prevenție.

Oportunitatea comercială: categoria naturală are cerere, dar are nevoie de vizibilitate

În retailul farmaceutic, o problemă frecventă nu este lipsa cererii, ci lipsa de vizibilitate a categoriei. Consumatorii caută produse naturale, dar raftul trebuie organizat astfel încât să răspundă nevoilor reale.

Datele statistice arată că 40% dintre clienți schimbă farmacia dacă nu găsesc produsul dorit, iar 79% pun raportul calitate-preț pe primul loc în experiența de farmacie. Asta înseamnă că disponibilitatea, claritatea gamei și poziționarea corectă pot influența direct vânzarea.

Pentru farmacii, Faunus Plant poate funcționa ca un brand care completează o categorie cu potențial: suplimente naturale românești, cu formule moderne și portofoliu organizat pe nevoi. Pentru companie, farmacia devine următoarea frontieră de creștere.

Colagenul, categoria care a confirmat puterea brandului

Un exemplu important pentru evoluția Faunus Plant este categoria de colagen. Potrivit cercetării Faunus Plant Consumer Research din aprilie 2025, piața de colagen din România este estimată la aproximativ 190 milioane euro anual, cu circa 900.000 de consumatori activi și un buget mediu lunar de 88 lei.

În aceeași categorie, Faunus Plant este menționat ca brand spontan, iar 500.000 de consumatori iau în considerare brandul. Aceste cifre arată că brandul nu se află doar într-o etapă de creștere comercială, ci și într-un punct în care notorietatea începe să producă efecte strategice.

Colagenul este o categorie relevantă pentru business deoarece are recurență. Consumatorii care îl folosesc în cure continue cumpără lunar, ceea ce transformă produsul într-o sursă de valoare repetată pentru farmacie și brand.

Greenerals, semnul că Faunus Plant nu rămâne blocat în categoriile clasice

Pe lângă produsele consacrate, Faunus Plant a început să dezvolte și formule adaptate tendințelor moderne de nutriție funcțională. Greenerals este unul dintre cele mai bune exemple.

Lansat ca primul superaliment din portofoliul Faunus Plant, Greenerals este un amestec de superalimente pudră, 100% natural, fără aditivi, fără gluten și fără zahăr adăugat, creat pentru energie, imunitate, digestie și detoxifiere. Formula include 16 ingrediente naturale și este gândită pentru a fi integrată ușor în rutina zilnică.

Faptul că Greenerals a devenit foarte popular în ultimul an arată capacitatea brandului de a capta o nevoie nouă: consumatorul activ, urban, interesat de prevenție, vitalitate și soluții rapide, dar care caută în continuare produse curate și credibile.

Greenerals nu este important doar ca produs, ci și ca semnal de strategie. Arată că Faunus Plant nu se limitează la categoriile tradiționale de remedii, ci intră în zona de suplimente funcționale, ritualuri zilnice și nutriție modernă.

De ce Faunus Plant poate fi privit ca model de brand românesc

Cazul Faunus Plant este relevant pentru mediul de business românesc deoarece arată o succesiune rară de pași corecți:

Mai întâi, brandul a validat cererea în online. Apoi, a folosit această cerere pentru a-și extinde portofoliul. Ulterior, a investit în capacitate de producție și standardizare. Iar acum își pregătește consolidarea în retailul farmaceutic, acolo unde se află o parte importantă din piața reală de suplimente.

Această evoluție transformă Faunus Plant într-un exemplu de brand local care nu a crescut prin oportunism comercial ci și prin acumulare strategică: date, comunitate, producție, portofoliu, notorietate și distribuție.

Într-o piață în care multe companii se blochează fie în producție, fie în marketing, fie în distribuție, Faunus Plant arată că scalarea apare atunci când aceste zone încep să lucreze împreună.

Un brand local care trece la următoarea etapă

Faunus Plant nu mai poate fi privit doar ca un brand de remedii naturiste. Devine un caz de business despre cum o companie românească poate porni din tradiție, poate crește accelerat prin online, poate investi în producție modernă și poate intra într-o etapă de maturizare prin retail farmaceutic.

Trecerea de la aproximativ 2 milioane de lei la aproape 60 de milioane de lei cifră de afaceri în patru ani arată dimensiunea creșterii. Dar adevărata miză nu este doar cifra. Miza este capacitatea companiei de a transforma această creștere într-un model sustenabil.

Iar într-o piață în care consumatorii caută produse naturale, farmacii mai bine aprovizionate, recomandări credibile și formule adaptate vieții moderne, Faunus Plant are șansa să devină mai mult decât un brand popular. Are șansa să devină un reper local de scalare inteligentă în industria suplimentelor alimentare.

Articol susținut de Faunus Plant