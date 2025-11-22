Modificări importante privind votarea la Eurovision, după controversele din anii trecuți. Ce se schimbă

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), organizatorul concursului muzical Eurovision, a anunțat modificări ale sistemului de vot al competiției. Aceste modificări vor include reducerea de la 20 la 10 a numărului de voturi pe care fiecare telespectator le va putea exprima, cu scopul de a atenua controversele din ultimii ani legate de potențialele interferențe în cadrul procesului de votare.

Modificările includ, de asemenea, reintroducerea votului juriului în semifinale, precum și „întărirea măsurilor tehnice pentru detectarea și blocarea voturilor frauduloase sau coordonate”, potrivit unui comunicat al EBU difuzat vineri, scrie Agerpres.

Una dintre polemicile care au afectat imaginea Eurovision la edițiile recente a vizat numărul mare de voturi exprimate pentru Israel, în contrast cu apelurile multor activiști, și chiar ale unor posturi membre EBU, care cereau interzicea participării acestei țări din cauza încălcărilor drepturilor omului în timpul războiului din Gaza. Israelul s-a clasat pe locul secund la ediția din acest an și pe locul cinci în 2024, primind, de asemenea, cele mai multe voturi din partea publicului în ambele ocazii, inclusiv în Spania.

„Adoptăm măsuri clare și decisive pentru a ne asigura că acest concurs continuă să reprezinte o celebrare a muzicii și a unității. Festivalul trebuie să rămână un spațiu neutru și nu ar trebui exploatat”, a declarat directorul festivalului, Martin Green, la anunțarea acestor schimbări.

Noutăți privind votul juriului

În acest sens, EBU a subliniat că festivalul se angajează, de asemenea să modifice limitele pentru a reduce influența disproporționată a terților, inclusiv a campaniilor susținute de guverne”.

Reducerea de la 20 la 10 a numărului de voturi ale fanilor (prin telefon mobil, SMS sau online) „îi va încuraja să își extindă susținerea către mai mulți participanți”, a argumentat EBU.

Juriul, care va reveni pentru semifinale și care va avea 50% din voturi, se va extinde de la cinci membri pe țară la șapte, fiind nevoie ca cel puțin doi dintre aceștia să aibă între 18 și 25 de ani, a declarat uniunea. Juriul va reprezenta 56 de țări.

EBU a adăugat că membrii vor fi obligați să semneze o declarație formală prin care își vor lua angajamentul că votul lor va fi „independent și imparțial”.

Numărul de profesii și de medii din care pot proveni acești membri ai juriului va fi extins, „pentru a include jurnaliști și critici de muzică, creatori precum coregrafi sau directori din arte performative și personalități cu experiență în industria muzicală”, a menționat EBU.

„Am ascultat și am acționat”

Modificările, a explicat EBU, au fost decise după ce s-a comandat unei echipe independente de consilieri o revizuire a sistemelor de votare, din cauza controverselor apărute. Această echipă a inclus directori ai posturilor publice de canale publice care participă la concurs, precum și alți organizatori de evenimente globale.

„Am ascultat și am acționat”, a rezumat Green, care a subliniat importanța capitală a menținerii integrității și neutralității concursului, a membrilor și a publicului său.

„Pe lângă modificările anunțate, vom consolida aplicarea regulilor existente pentru a preveni orice abuz în cadrul concursului, spre exemplu, prin versuri de cântece sau spectacole”, a declarat directorul concursului.

Controversa pe tema Israelului a fost la un pas de a provoca o adevărată schismă în cadrul concursului Eurovision, mai multe țări, inclusiv Spania, amenințând că vor boicota ediția din 2026, care va avea loc la Viena, în cazul participării Israelului.

Diviziunea dintre canalele publice din cadrul EBU a fost atât de profundă încât a fost convocată o sesiune de vot extraordinară pentru a se decide dacă Israelul va participa sau nu, deși în cele din urmă aceasta a fost suspendată la doar câteva zile de la începerea armistițiului din Gaza, în octombrie.