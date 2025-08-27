Modificări la măsurile din pachetul 2. Categoria pentru care a fost propusă eliminarea CASS

Coaliția de guvernare încă discută asupra formei finale pe care o va avea al doilea pachet de măsuri al Guvernului, iar față de proiectul pus în transparență de Ministerul Finanțelor au apărut câteva propuneri de modificări.

Astfel, potrivit Digi24.ro, se discută despre posibila taxare cu 16% a tranzacțiilor cu criptomonede și despre o eventuală eliminare a CASS pentru veterani. Sursele HotNews spun că măsurile propuse încă nu au fost validate și încă există discuții asupra formei finale a pachetului.

Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR au avut mai multe ședințe în această săptămână, iar discuțiile continuă asupra măsurilor din pachetul 2 pentru care premierul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament. Conform calendarului inițial, asumarea răspunderii trebuia să aibă loc în această săptămână, însă pentru că nu s-a ajuns la un acord final acest pas a fost amânat.

Surse din coaliție spun că, dacă toate lucrurile merg conform planului, ar trebui ca premierul Bolojan să meargă în Parlament pentru asumarea răspunderii luni, 1 septembrie.

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență încă din 14 august proiectul de lege cu măsurile fiscale din pachetul 2, însă propunerile au fost actualizate între timp.

Luni, ministrul Alexandru Nazare a propus noi praguri pentru capitalul social al firmelor, astfel:

În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei

Companii cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei, capitalul social minim devine 5.000 lei

Iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei

Pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei. „Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim”, a spus Nazare, menționând că propunerea vine „în urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial”.