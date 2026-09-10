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Baterii pentru stocarea energiei solare. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Shutterstock
Actualitate

Modificări la programul Casa Verde Baterii / Prosumatorii care au deja baterii primesc o veste bună de la Administrația Mediului

Florentina Cernat
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Prosumatorii care dețin deja sisteme de stocare vor putea beneficia și ei de finanțare de la stat prin programul Casa Verde Baterii. Prevederea apare în noua formă a ghidului de finanțare, modificat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). În versiunea inițială, persoanele care aveau deja instalate baterii nu erau eligibile pentru finanțare, ceea ce a stârnit nemulțumirea prosumatorilor.

Forma inițială a ghidului de finanțare, lansată la mijlocul lunii august, a fost modificată după consultări publice cu reprezentanții domeniului. Singura condiție pentru prosumatorii care au deja baterii este ca aceste echipamente să nu fi fost instalate tot cu finanțare de la stat.

Cine poate primi bani prin acest program