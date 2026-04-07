Mojtaba Khamenei este tratat pentru o problemă medicală „gravă”, spun serviciile secrete americane și israeliene. Locul unde s-ar afla

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, pe 31 mai 2019. FOTO: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și tratat pentru o problemă medicală „severă” în orașul sfânt iranian Qom, susțin serviciile de informații israeliene și americane, dezvăluie cotidianul The Times, transmite Times of Israel.

„Mojtaba Khamenei este tratat în Qom într-o stare gravă, incapabil să fie implicat în vreo luare de decizie a regimului”, se arată într-o notă diplomatică bazată pe informațiile americano-israeliane și distribuit aliaților din Golf.

Este prima dată când un raport dezvăluie public locația lui Khamanei de la începutul războiului, când se credea că a fost rănit în atacurile SUA-Israel împotriva Iranului din 28 februarie.

Documentul dezvăluie, de asemenea, pregătirile pentru înmormântarea tatălui său și fostului lider suprem, Ali Khamenei, la Qom, după ce acesta a fost ucis în atacurile de deschidere.

După ce liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în primele atacuri lansate de SUA și Irsrael asupra teritoriului iranian, pe 28 februarie, Teheranul a anunțat că fiul acestuia, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a fost numit succesorul la conducerea țării.

Însă Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a fost văzut în public de când a preluat funcția de lider suprem. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că nu știe dacă ayatollahul Mojtaba Khamenei mai este în viață.