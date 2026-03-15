Donald Trump: „Nu știu dacă noul lider suprem al Iranului mai este în viață”

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, pe 31 mai 2019. FOTO: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a ridicat sâmbătă, într-un interviu pentru NBC News, semne de întrebare despre soarta noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider iranian ucis, Ali Khamenei.

„Nu știu dacă este măcar în viață. Până acum, nimeni nu a reușit să îl arate”, a spus Trump.

„Aud că nu trăiește, iar dacă este viu, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru țara lui, și anume să se predea”, a adăugat Trump, înainte de a descrie informațiile despre moartea sa drept un „zvon”.

Anterior, joi seară, Trump spunea că Mojtaba Khamenei „probabil este în viaţă într-o formă anume”, dar „cred că este afectat”.

Ulterior, vineri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus că Mojtaba „este rănit, probabil desfigurat”.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. El a fost ales pe 8 martie lider suprem ca urmare a uciderii tatălui său în urma atacurilor americane și israeliene. Alegerea sa a fost făcută cu sprijinul Gărzilor Revoluționare, forța paramilitară a regimului islamic al Iranului.

Khamenei a emis joi prima sa declarație, pe care a citit-o un prezentator iranian de televiziune, în loc să vorbească în fața camerelor.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război.