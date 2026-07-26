Mojtaba Khamenei „nu este în contact” cu nimeni, dezvăluie socrul său. Declarația misterioasă a lui Gholam-Ali Haddad-Adel 

Liderul suprem de la Teheran, Mojtaba Khamenei, nu este în contact cu nicio persoană și cu nicio instituție, a declarat socrul său, Gholam-Ali Haddad-Adel, conform publicației de opoziție Iran International.

„Deocamdată, din cauza anumitor probleme, el nu este în contact cu nicio persoană sau instituție, dar, cu voia lui Dumnezeu, este sănătos”, a spus Gholam-Ali Haddad-Adel, citat de ILNA news.

Socrul liderului suprem a răspuns astfel unei întrebări legate de absența lui Mojtaba Khamenei de la funeraliile tatălui său, Ali Khamenei, predecesorul său la conducerea Iranului.

Întrebat despre informațiile referitoare la presupusele activități economice pe care le avea Mojtaba Khamenei înainte de a deveni lider suprem, Haddad-Adel le-a respins drept false și a susținut că acesta a fost un cleric al cărui unic venit era ajutorul financiar standard plătit studenților de seminar.

Nicio apariție publică

Mojtaba Khamenei a fost numit lider suprem al Iranului după moartea tatălui său, Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de SUA și Israel în 28 februarie.

Noul lider suprem nu a fost văzut în spațiul public în noua sa calitate. Comunicarea lui publică s-a rezumat la mesaje transmise și atribuite lui de către instituțiile media iraniene.

Se crede că acesta a fost rănit în atacul în care a murit tatăl său și care, potrivit CNN, i-a ucis și mama, și soția.