Mojtaba Khamenei proclamă victoria asupra „dușmanului”: „Inamicul a căzut în contradicţii şi declaraţii iraţionale”

Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, fotografiat în public cu mai mulți ani în urmă, FOTO: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia Images

Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a declarat vineri, într-un mesaj scris cu ocazia Anului Nou persan, că Iranul nu este responsabil de recentele atacuri asupra Omanului și Turciei, relatează AFP și Reuters.

„Insist asupra faptului că atacurile care au avut loc în Turcia și Oman – care întrețin și una și alta relații bune cu noi – nu au fost în niciun caz comise de forțele armate ale Republicii Islamice și nici de alte forțe din Frontul de rezistență”, a dat el asigurări, conform Agerpres.

El a proclamat victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice, în același mesaj publicat de Noruz.

„În acest moment, datorită unității speciale care s-a creat între voi, compatrioții noștri, în pofida diferențelor de ordin religios, intelectual, cultural și politic, dușmanul a fost învins”, a declarat ayatollahul, care nu a apărut încă în public după ce a fost desemnat succesor al tatălui său, Ali Khamenei, ucis într-o lovitură aeriană în prima zi a războiului, pe 28 februarie.

Mojtaba Khamenei a numit noul an unul al unei „economii de rezistență în condiții de unitate și securitate națională”.

El i-a lăudat pe iranieni pentru „construirea unui front defensiv naţional şi bastioane în oraşe, cartiere şi moschei şi pentru aplicarea unor lovituri atât de năucitoare încât inamicul a căzut în contradicţii şi declaraţii iraţionale”.