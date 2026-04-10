La 40 de zile de la moartea tatălui său, Mojtaba Khamenei vine cu un mesaj criptic despre Strâmtoarea Ormuz

Afiș cu Mojtaba Khamenei, pe străzile din Teheran, cu ocazia comemorării a 40 de zile de la moartea ayatollahului Ali Khamenei, în Iran, pe 9 aprilie 2026. FOTO: Maryam Rahmanian / Shutterstock Editorial / Profimedia

Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a afirmat joi, într-un mesaj scris, că Iranul nu dorește război cu Israelul și Statele Unite, dar că țara își va apăra „drepturile legitime”, a relatat televiziunea de stat, potrivit AFP, CNN și The Guardian.

„Iranul nu caută războiul și nu îl dorim”, a afirmat Mojtaba Khamenei în acest mesaj, citit la televiziune la 40 de zile după ce tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis chiar în prima zi a atacurilor comune americano-israeliene, pe 28 februarie.

„Dar nu vom renunța în niciun caz la drepturile noastre legitime și, în acest sens, considerăm întregul front al rezistenței ca un tot unitar”, a adăugat Mojtaba Khamenei, făcând în mod evident referire la conflictul din Liban, unde Israelul se află în război cu Hezbollah, gruparea militantă șiită aliniată Teheranului.

Iranul a încheiat săptămâna aceasta un fragil armistițiu de două săptămâni cu Statele Unite și urmează să înceapă vineri, în Pakistan, negocierile cu americanii, după ce președintele american Donald Trump a renunțat la amenințările lui privind anihilarea „unei întregi civilizații”.

Mojtaba Khamenei, care de la începutul războiului nu a apărut în public sau la televiziune, i-a îndemnat joi pe iranieni să „nu-și imagineze că nu mai este necesar să iasă în stradă după anunțarea negocierilor cu inamicul”.

„Strigătele voastre din piețele publice au cu siguranță o influență asupra rezultatului negocierilor”, a dat el asigurări.

În declarația lui citită la televiziunea de stat, Mojtaba Khamenei a mai afirmat că Iranul va duce controlul asupra Strâmtorii Ormuz „într-o nouă etapă”, dar nu a oferit detalii cu privire la ce anume ar însemna acest lucru.

Mojtaba a mai transmis că Iranul rămâne hotărât să „se răzbune” pentru asasinarea ayatollahului Ali Khamenei și pentru toți cei uciși în război.

„Cu siguranță vom cere despăgubiri pentru fiecare prejudiciu cauzat, precum și prețul sângelui martirilor și despăgubiri pentru răniții acestui război”, conform declarației atribuite lui Khamenei.

De asemenea, el i-a îndemnat pe vecinii din sudul Iranului – statele arabe din Golful Persic – să se ferească de „promisiunile false ale diavolilor”, adăugând că țara sa încă așteaptă „un răspuns adecvat” din partea acestora, pentru a le putea demonstra bunăvoința și spiritul de fraternitate.

Ca ripostă în urma războiului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, dar a acceptat să o redeschidă în urma armistițiului anunțat de Donald Trump.

Miercuri, Teheranul a amenințat cu retragerea din acordul de armistițiu și cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.

Doar 5 nave au traversat miercuri strâmtoarea, față de 11 în ziua precedentă, înainte de anunțarea armistițiului.

Emiratele Arabe Unite (EAU) spun că aproximativ 230 de petroliere încărcate cu petrol aflate în Golful Persic sunt pregătite să ridice ancora de îndată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.

Iranul va permite trecerea a numai 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul nu va permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a mai mult de 15 nave pe zi, în conformitate cu acordul de armistițiu încheiat cu Statele Unite, a declarat joi o sursă iraniană de rang înalt, care a dorit să rămână anonimă, citată de agenția de știri de stat rusă TASS.

Strâmtoarea strategică, o fâșie de apă cu o lățime de doar 34 de kilometri (21 de mile) între Iran și Oman, asigură trecerea din Golful Persic către Oceanul Indian și este ruta principală pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, gaze naturale lichefiate (GNL) și alte bunuri vitale, inclusiv îngrășăminte, notează Reuters.

Strâmtoarea a fost blocată de facto de către Iran de când a început conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor mondiale la petrol.

Două rute maritime prin Strâmtoarea Ormuz, anunțate de Gardienii Revoluției

Mai devreme în cursul zilei de joi, Marina Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat că navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să utilizeze două rute alternative, apropiate de coastele iraniene, invocând posibilitatea existenței unor „mine” pe ruta obișnuită în largul mării, au relatat AFP și Agerpres.

„Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (…), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în Strâmtoarea Ormuz”, a indicat presa iraniană, citând un comunicat militar însoțit de o hartă maritimă care arată itinerariile la sud și la nord de insula Larak.

Pentru a intra în Golf dinspre Marea Arabiei, navele trebuie să treacă printre coasta iraniană și Larak, zonă supranumită „taxa de tranzit a Teheranului” de către publicația maritimă de referință Lloyd’s List. Ruta de ieșire din Golf trece la sud de această insulă, evitând ruta obișnuită mai aproape de coasta Omanului.

Traversările recente par să fi folosit această rută alternativă prin apele teritoriale iraniene.

Între 1 martie și 7 aprilie, au fost înregistrate 307 tranzitări de nave care transportau materii prime, conform datelor Kpler, proprietarul site-ului MarineTraffic, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 95% față de perioada de pace.